Uncharted Filmi: Final Sahnesi, Gizemler ve Oyun Göndermeleri

Yeni Uncharted filminde final sonrası ek sahneler var mı? Kesinlikle! Hazine avcısı Nathan Drake olarak Tom Holland'ın içerisinde yer alacağı potansiyel bir devam filmi düşünülüyor mu? Neden olmasın? Peki ya filmde oyunlara göndermeler var mı? EVET! Uncharted şu anda İngiltere'de sinemalarda ve 18 Şubat'ta ABD'de vizyona giriyor olacak. İşte filme dair merak edilenler!

Uncharted Film Gizemleri ve Göndermeleri

Naughty Dog'un Sony PlayStation oyunları serisine dayanan film, Ruben Fleischer (Venom, Zombieland) tarafından yönetiliyor. Holland, Mark Wahlberg'in Sully rolü ve Sophia Ali'nin Chloe Fraser rolünün yanında Nathan olarak yer alıyor. Tati Gabrielle ve Antonio Banderas ise kötü adam rolünde rfilmde bizleri karşılıyor. Şunu belirtmeden geçmeyelim, bu film herhangi bir oyunun doğrudan uyarlaması değil. Bunun yerine yapım bizlere Drake için yeni bir başlangıç hikayesi sunuyor.

Ancak film Nathan Drake'in en unutulmaz anlarından bazılarını ödünç alıyor ve hayranlar için birkaç oyunlara gönderme yaparak bizleri gülümsetiyor. Dilerseniz gelin biraz spoiler ile bu detaylara göz atalım. Jeneriğe geçmeden önce film, devam filmini işaret eden kısa bir sahneyle bitiyor. Genel tatsızlığına rağmen, görünüşe göre şaşırtıcı derecede iyi bir posta servisi olan bir hapishanede kim olduğunu bilmediğimiz bir adama bakış atıyoruz.

Gizemli figür Nathan'a bir kartpostal yazıyor ve açıkça onun kayıp kardeşi Sam olduğunu düşünmeden kendimizi alamıyoruz. Bu, Sam'in böyle bir hapishaneden kaçarken öldüğüne inanılan oyunlardaki Drake ailesinin arka planına bir selam çakıyor. Daha sonra kartal gözlü izleyiciler, Danimarkalı aktörü filmde görmemiş olsak da, Hollanda ve Wahlberg'in yanı sıra jeneriklerde listelenen Game of Thrones ve Borgen oyuncusu Pilou Asbæk'i görecekler.

Göz bandı ve altın kaplama tabancasıyla Asbæk, görünüşe göre Gage adında bir kötü adamı oynuyor. Gage, Drake'in Roman adında biri adına boynuna taktığı yüzüğün peşinde. Anlışan devam filminin yeni kötüsü Asbæk olacak ancak incelemelere ve genel not ortalamasına bakılırsa, Sony filmden pek memnun kalmayacak. Şu an için devam filmi gelir mi bilmiyoruz...

Bununla birlikte, Asbæk'in karakterinin tam olarak kim olduğu belli değil. Göz bandı ve yaralı yüzü, Uncharted 2 baş kötü adamı Zoran Lazarević'e bir selam olabilir, ancak Asbæk tamamen farklı bir karakter. Temel olarak, bazı sahneler, oyun hayranlarına, oyunların hangi unsurlarının başka Uncharted filmleri tarafından seçilebileceğini düşünmek için bolca alan bırakıyor.

Bunun dışında Nathan barutu aldığında birinci şahıs bakış açısıyla çekilmiş bir fotoğraf var. Ayrıca oyunlarda Nathan Drake'i seslendiren Nolan North'un bir cameo sahnesi de var. Holland ve başrol oyuncusu Sophia Ali sörften çıktığında, sersemlemiş bir güneşlenen onları oyun hayranlarının tanıyacağı bir sesle karşılıyor. Evet kim olduğunu anladınız...

North'un güneşlenen karakteri bir keresinde başına benzer bir şey geldiğini söylediğinde, filmin oyunlardan çıkardığı en büyük şeylerden birine atıfta bulunuyor: muhteşem kargo uçağı sahnesi. Bu sahne Uncharted 3'teki destansı bir aksiyon sahnesine dayanıyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Filmi izleyecek misiniz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.