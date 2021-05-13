Uncharted Filmi Konusu, Çıkış Tarihi ve Oyuncu Kadrosu

Uncharted filmi çıkış tarihi uzun bir zamandan beri erteleniyor. Yakın bir zamanda seyircilerle buluşacak filmin konusu ve oyuncu kadrosu belli olsa da izleyicilerin önüne çıkacağı tarih bir süredir ileriye alınıyor.

Aynı isimli video oyununun uyarlaması olacak Uncharted uzun bir zamandır geliştirme aşamasındaydı ancak başrolde Tom Holland'ın bulunduğu filmin çekimleri nihayet sona erdi. Biz de filmin seyircilerle buluşacağı tarihi bekleyene kadar elimizdeki bilgileri sizinle paylaşmak istiyoruz. Sizinle paylaşacağımız bilgilerin içerisinde Holland'ın film hakkında yaptığı konuşmada verdiği ipuçları da bulunuyor.

Uncharted Filmi Hakkında Her Şey

Normal şartlar altında 2021 yılında çıkması beklenen film, şartların normalüstü olmasından dolayı ertelendi. Peki, filmin seyircilerle buluşacağı tarih ne zamana çekildi? Bu ve bunun gibi soruların cevabını aşağıdan öğrenebilirsiniz.

Uncharted Filmi Ne Zaman Çıkacak?

Tom Holland'ın başrolünde yer aldığı filmin çıkış tarihi 11 Şubat'tan 18 Şubat 2022'ye ertelendi. Uncharted Netflix'e gelecek mi sorusunun cevabını merak ediyorsanız filmin Netflix'e de geleceğini bilmek sizi mutlu edecektir. Bu, Netflix ve Sony arasındaki anlaşma sayesinde gerçekleşti. Bu filmin yanı sıra Venom 2 gibi filmler de Netflix'de yer alacak.

Netflix'e gelecek Sony filmlerinin tamamını görmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Uncharted Filminde Kimler Oynayacak?

Filmde yer alacak oyuncular ve canlandırdığı karakterler şu şekilde:

Tom Holland (Nathan Drake)

Mark Wahlberg (Victor Sullivan)

Tati Gabrielle (Braddock)

Sophia Taylor Ali (Chloe Frazer)

Uncharted Filminin Konusu Ne?

Uncharted, serinin ilk video oyunu olan Uncharted: Drake's Fortune'daki olaylara odaklanıyor. Oyuncu kadrosunun canlandırdığı video oyunu karakterlerinden çok daha genç olması bu nedenle bir tesadüf olmaktan çok uzak kalıyor.

Uncharted Filminin Fragmanı Ne Zaman Gelecek?

Filmin çekimlerinin tamamlanmış olmasına rağmen elimizde hala bir fragman bulunmuyor. Bununla birlikte fragmanın ne zaman paylaşılacağı da bilinmiyor. Tom Holland'ın canlandırdığı Nathan Drake karakterinin nasıl göründüğünü gösteren bir fotoğraf dışında şimdiye kadar paylaşılmış çok görüntü bulunmuyor.

Tom Holland'ın fotoğrafının haricinde film hakkında küçük bilgiler sağlayan fotoğraflar da bulunuyor ancak bunlar seyircinin heyecanını körükleyecek kadar heyecan verici fotoğraflardan oluşmuyor ve sayısının da oldukça az olduğunu belirtmek gerekiyor.