Uncharted Filmi İçin Yeniden Yönetmen Arayışına Geçildi

Uncharted serisinin film adaptasyonu, 'en çok yönetmen kaybeden film adaptasyonu' olarak Guinness World Records içeriğinde yerini alacakmış gibi görünüyor. Naughty Dog tarafından geliştirilmiş olan aksiyon-macera oyunu serisinin filmi bir kez daha yönetmen kaybetti.

İlk gündeme gelişinden bu yana, Uncharted film adaptasyonunda sayısız kez yönetmen değişikliği yaşanmıştı bildiğiniz üzere. Son olarak da Eylül ayı içerisinde Travis Knight ile anlaşılmıştı. Hatta bunun arkasından da Victor "Sully" Sullivan için Mark Wahlberg ile anlaşıldığını da öğrenmiştik. Ne var ki, bu defa başka bir aksilik yaşandı.

Deadline sitesinin aktardığına göre Spider-Man serisinin sıradaki filmi için yapılan çalışmalar nedeniyle Tom Holland ile Travis Knight'ın yaptığı program birbiriyle çakışmış. Sonuç olarak da Knight ile de yollar ayırılmış ve başka bir yönetmen arayışına başlanmış. Bu olumsuz gelişmeye bağlı olarak Uncharted film adaptasyonunun 18 Aralık 2020 olan vizyona giriş tarihinin de değişeceği söyleniyor.

Asad Qizilbash ve Carter Swan yönetimindeki PlayStation Productions ile Sony Pictures ortaklığında vizyona girecek olan film, Atlas Entertainment şirketinden Charles Roven ve Alex Gartner ve Arad Productions şirketinden de Avi Arad ve Ari Arad tarafından üretiliyor. Senaryo ise Rafe Judkins, Matt Holloway ve Art Marcum ekibine (Iron Man) emanet.