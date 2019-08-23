Uncharted Filmi ile İlgili Önemli Gelişme

Sony, Tom Holland’ın başrolde olduğu Uncharted filminin yönetmen koltuğunda oturan Dan Trachtenberg’in projeden ayrıldığını açıkladı.

Naughty Dog tarafından geliştirilen ve bugüne kadar 41 milyondan fazla satan kült video oyunu serisi Uncharted, beyazperde uyarlamasıyla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Daha önce prodüksiyon ve cast konusunda önemli sorunlar yaşayan proje, şimdi de yönetmenini kaybetti.

Sony, perşembe günü yaptığı açıklamada, filmin yönetmen koltuğunda oturan Dan Trachtenberg’in projeden ayrıldığını doğruladı. Amerikalı sinemacı, 2016’da yönettiği 10 Cloverfield Lane filmi ile büyük beğeni toplamıştı.

Uncharted filminin senaryosu Art Marcum & Matt Holloway ve Rafe Judkins ekibi tarafından kaleme alınıyor. Asad Qizilbash ve Carter Swan başkanlığında Sony merkezli PlayStation Productions tarafından üretilen film, Chuck Roven, Avi Arad, Alex Gartner ve Ari Arad gibi rüştünü ispat etmiş yapımcıları etrafına toplamış durumda.

Öte yandan Trachtenberg’den boşalan yönetmenlik koltuğuna hangi ismin oturacağı ise şimdilik belli değil.

Uncharted ile ilgili bu önemli gelişme, Disney ve Sony’nin Spider-Man anlaşmasını sona erdirmesinden hemen sonra geldi. İki taraf da mevcut pozisyonlarını değiştirmediği takdirde bundan sonra Marvel filmlerinde Spider-Man yer alamayacak.

Sony, Disney’den bağımsız olarak iki Spider-Man filmi geliştirmeyi planlıyor. Geçtiğimiz yıl izleyicilerle buluşan Venom ile yeni bir evrenin kapılarını aralayan stüdyo, MCU’dan ayrılan Spider-Man’i de bu ekosistemin bir parçası yapmak istiyor.