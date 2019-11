Uncharted Filminin Çekimlerine 2020 Yılının Başlarında Başlanabilir

Uzun zamandır yönetmen sorunu yaşanan Uncharted filmi için bir müjdeli haber daha gelmiş olabilir. DiscussingFilm tarafından aktarılan bilgiye göre filmin çekimlerine 2020 yılının başlarında başlanacak.

İlk olarak 2009 yılında gündeme gelen Uncharted filmi 2011 yılından bu yana Shawn Levy, Seth Gordon, Neil Burger ve David O. Russell gibi birçok yönetmen değişikliği ile karşımıza gelmişti. Geçtiğimiz Ağustos ayında ise Dan Trachtenberg ile ayrılan yolların ardından PlayStation Productions çatısı altında olan film için Bumblebee ve Kubo and the Two Strings ile tanıdığımız Travis Knight ile anlaşılmıştı.

18 Aralık 2020 tarihinde vizyona girmesi beklenen Uncharted için çekimlere 2020 yılının Şubat ayında Berlin şehrinde başlanacağı söyleniyor. Ne var ki DiscussingFilm, haberi yaparken herhangi bir kaynak göstermemiş. Sadece öğrendiklerini belirtmişler. Yani bilgiyi bir söylenti olarak bir kenarda tutmakta fayda var ama yıl sonunda vizyona gireceğini göz önünde bulundurursak, bir ihtimal en azından çekimlere başlanacağı tarih doğru olabilir. Bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz.

Filmin yapımcı kadrosunda Charles Roven, Alex Gartner ve Arad Productions şirketinden Ari ve Ari Arad gibi önemli isimler var. Senaryosu Art Marcum & Matt Holloway ve Rafe Judkins tarafından kaleme alınıyorken, Nathan Drake rolünde ise herhangi bir değişiklik yok. Yaşanan birçok yönetmen değişikliğine rağmen ana karakterimiz yine Tom Holland tarafından canlandıracak. Hatırlayacağınız üzere film esasen Indiana Jones filmlerinden esinlenilecek türden bir aksiyon barındıracaktı ama Sony Pictures tarafından alınan karar ile Nathan 'Nate' Drake ile Victor 'Sully' Sullivan ikilisinin tanışmalarının konu alınacağı söylenmişti.