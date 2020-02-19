Uncharted Filminin Çekimlerine, Mart Ayında Berlin'de Başlanacak

Uncharted filmi ile ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. Tom Holland tarafından yapılan açıklamaya göre, çekimlere önümüzdeki ay içerisinde başlanacakmış.

Naughty Dog tarafından geliştirilmiş olan Uncharted serisinin beyaz perde uyarlamasıyla ilgili çalışmalar on yıldan fazla bir süredir devam ediyor. Genelinde yönetmen değişiklikleri ile karşımıza gelmişti ama artık yavaştan işler yoluna girmeye başladı.

Oyun dünyasının ünlü mecralarından olan IGN, Tom Holland ile yeni bir röportaj yapma fırsatı bulmuş. Holland, çekimlere dört hafta içerisinde Berlin şehrinde başlanacağını söylüyor. Hatta dublör ekibi şehre gidip film için aksiyon sahnelerini planlamaya çoktan başlamış. Diğer yandan, Mark Wahlberg ve Tom Holland da senaryoya bağlı olarak dünyanın farklı noktalarına giderek gerekli çekimleri gerçekleştireceklermiş.

İlginç olan ise şu ki, tüm bunlar bir yönetmen olmamasına rağmen gerçekleştiriliyor. Bildiğiniz gibi Sony, henüz Ruben Fleischer veya başka bir yönetmen ile anlaşabilmiş değil ve bu konuda herhangi bir şey söylenmiyor. Ancak filmin çekimlerine önümüzdeki ay başlanacaksa ve 5 Mart 2021 tarihinde de vizyona sokulması planlanıyorsa, beklenen duyurunun yakın bir zamanda yapılmasını bekleyebiliriz.

Röportaj sırasında Tom Holland, senaryonun Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu oyunundan fazlaca ilham alındığını da söylüyor. Ne var ki, bu doğrudan bir ilham olmayacak çünkü bildiğiniz gibi beyaz perde uyarlaması oyun serisi için çıkış noktası hikayesi sunacak. Bu arada Holland, Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu oyununu oynadığını ve fazlaca keyif aldığını belirtmeden de geçmemiş röportaj sırasında.