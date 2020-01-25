Uncharted Filminin Çıkış Tarihi Ertelendi

Uncharted filmiyle ilgili yeni bir kötü haberle daha karşınızdayım, sevgili takipçiler. Bu seferki haber ise bir erteleme haberi. Sony Pictures, filmin vizyona giriş tarihini önümüzdeki senenin ilk çeyreğine ertelemiş bulunuyor.

Uncharted filmi, yeni gelişmelerini büyük bir merakla takip ettiğimiz filmlerden bir tanesi. Şu an için oldukça karanlık bir dönemden geçiyor ve vizyona gireceği gün büyük bir sabırsızlıkla bekleniyor. Hatırlayacağınız üzere yeni Spider-Man filminin başrol oyuncusu Tom Holland ile Travis Knight ikilisinin programlarının çakışmasından dolayı Knight ile de yollar ayrılmıştı. Henüz yeni yönetmenin kim olacağına dair resmi bir açıklama yapılmış değil ama Sony cephesi Ruben Fleischer ile anlaşmaya çalışıyor.

Öte yandan, son dönemde Uncharted filmi ile ilgili yaşanan tek kötü gelişme bu olmadı. Öyle ki, Sony Pictures yakın bir zaman önce vizyona girecek filmler programında bir güncelleme gitti. Bunun sonucunda da Uncharted filmi 5 Mart 2021 tarihine alındı. Diğer bir deyişle, Nathan Drake ağabeyimizin macerasını izlemek için fazladan üç ay daha beklemek durumundayız. Bu ihtimal aslında daha önceden dillendirilmişti ve artık resmiyet kazanmış oldu. Ertelenme nedeni olarak ise Tom Holland'ın yoğun programı gösteriliyor ki bu Travis Knight ile yolların ayrılmasında da büyük etken olmuştu.

Neyse ki oyuncu kadrosu açısından şimdilik herhangi bir sorun yok. Nathan Drake rolünde yine Tom Holland ve Victor Sullivan da Mark Wahlberg olacak.

Asad Qizilbash ve Carter Swan yönetimindeki PlayStation Productions ile Sony Pictures ortaklığında vizyona girecek olan film, Atlas Entertainment şirketinden Charles Roven ve Alex Gartner ve Arad Productions şirketinden de Avi Arad ve Ari Arad tarafından üretiliyor. Senaryo ise Rafe Judkins, Matt Holloway ve Art Marcum ekibine (Iron Man) emanet.