Uncharted Filminin Fragmanı Sızdırıldı!

Dünya genelinde çok sayıda izleyici tarafından merak içerisinde beklenen Uncharted filminin fragmanı gün yüzüne çıktı. Peki, aynı adlı video oyunu serisinden uyarlanan yapımın videosu neler sunuyor? Konu ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Uncharted Filminin Fragmanı Neler Sunuyor?

Çok sayıda izleyici tarafından sabırsızlıkla beklenen Uncharted isimli yapımın fragmanı ortaya çıktı. Sosyal medya üzerinden paylaşılan video, resmi fragmanın yalnızca bir kısmını içeriyor. 41 saniye uzunluğundaki fragman, filmdeki bazı sahneleri içeriyor.

Twitter isimli popüler sosyal medya platformu üzerinden paylaşılan fragmana baktığımızda Uncharted 3: Drake's Deception oyunundaki uçak sahnesinin filmde de yer aldığını görüyoruz. Böylelikle izleyiciler, oyunda bulunan sahneyi filmde de görme imkanını elde edecek.

Resmi fragmanın yalnızca bir kısmını içeren videoyu aşağıda yer alan tweet üzerinden izleyebilirsiniz. Aynı adlı video oyunu serisinden uyarlanan filmin tam fragmanının yarın yayımlanması bekleniyor.

Part of the Uncharted movie trailer and the release date leaked 👀 pic.twitter.com/ROGxa0oI0Y — King J 🤴🏿 (@JMaine518) October 20, 2021

Uncharted Filmi Ne Zaman Çıkacak?

İzleyiciler tarafından sabırsızlıkla beklenen film, 18 Şubat 2022 tarihinde çıkacak. Netflix ve Sony arasında yapılan anlaşma sayesinde bazı Sony filmleri popüler dijital yayın platformunda yayımlanacak. Bu yapımlar arasında Uncharted yer alıyor. Dolayısıyla Netflix kullanıcıları, söz konusu filmi dijital yayın platformu üzerinden izleyebilecek.

Uncharted Filminde Kimler Oynayacak?

Filmde yer alacak oyuncular ve canlandırdığı karakterler şu şekilde:

Tom Holland (Nathan Drake)

Mark Wahlberg (Victor Sullivan)

Tati Gabrielle (Braddock)

Sophia Taylor Ali (Chloe Frazer)

Sarah Petrick

Patricia Meeden

Antonio Banderas

Aksiyon ve macera ögelerine sahip olan filmin senarist kadrosunda Art Marcum, Matt Holloway ve Rafe Judkins yer alıyor.

Yönetmenliğini Ruben Fleischer'ın üstlendiği yapımın oyuncu kadrosunda ise Tom Holland, Mark Wahlberg, Tati Gabrielle, Sophia Taylor Ali ve Antonio Banderas gibi isimler bulunuyor. Filmde Nathan Drake isimli karakteri Tom Holland canlandıracak.

Uncharted Filminin Konusu Ne?

Uncharted, serinin ilk video oyunu olan Uncharted: Drake's Fortune'daki olaylara odaklanıyor. Oyuncu kadrosunun canlandırdığı video oyunu karakterlerinden çok daha genç olması bu nedenle bir tesadüf olmaktan çok uzak kalıyor.

Merak içerisinde beklenen Uncharted filmi hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.