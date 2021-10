Uncharted Filminin Fragmanı Sızdırıldı!

Dünya genelinde çok sayıda izleyici tarafından merak içerisinde beklenen Uncharted filminin fragmanı gün yüzüne çıktı. Peki, aynı adlı video oyunu serisinden uyarlanan yapımın videosu neler sunuyor? Konu ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Çok sayıda izleyici tarafından sabırsızlıkla beklenen Uncharted isimli yapımın fragmanı ortaya çıktı. Sosyal medya üzerinden paylaşılan video, resmi fragmanın yalnızca bir kısmını içeriyor. 41 saniye uzunluğundaki fragman, filmdeki bazı sahneleri içeriyor.

Twitter isimli popüler sosyal medya platformu üzerinden paylaşılan fragmana baktığımızda Uncharted 3: Drake's Deception oyunundaki uçak sahnesinin filmde de yer aldığını görüyoruz. Böylelikle izleyiciler, oyunda bulunan sahneyi filmde de görme imkanını elde edecek.

Resmi fragmanın yalnızca bir kısmını içeren videoyu aşağıda yer alan tweet üzerinden izleyebilirsiniz. Aynı adlı video oyunu serisinden uyarlanan filmin tam fragmanının yarın yayımlanması bekleniyor.

Part of the Uncharted movie trailer and the release date leaked 👀 pic.twitter.com/ROGxa0oI0Y