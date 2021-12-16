Uncharted Filminin Posteri Yayımlandı

Uncharted filminin posteri paylaşıldı. Sosyal medya üzerinden yayımlanan poster, filmi bekleyen çok sayıda izleyicinin heyecan seviyesini önemli ölçüde arttırdı. İzleyicilerin çoğu tarafından beğenilen postere dair detaylar haberimizde.

Uncharted Filminin Posteri Neler Sunuyor?

Çok sayıda izleyici tarafından sabırsızlıkla beklenen Uncharted isimli yapıma ait ilk poster, popüler sosyal medya platformu Twitter üzerinden yayımlandı. Paylaşılan posterin tasarımı, izleyicilerin çoğu tarafından oldukça beğenildi.

Yayımlanan posterde Nathan Drake ve Victor Sullivan isimli karakterler yer alıyor. Karakterlerin arka kısmında ise bir gemi bulunuyor. İzleyiciler tarafından ilgi gösterilen postere aşağıda yer alan tweet üzerinden göz atabilirsiniz.

Boom. 👊 Exclusively in theaters February 18. pic.twitter.com/DmOdtpbOEI — Mark Wahlberg (@markwahlberg) December 15, 2021

Uncharted Filminin Konusu

Uncharted, serinin ilk video oyunu olan Uncharted: Drake's Fortune'daki olaylara odaklanıyor. Oyuncu kadrosunun canlandırdığı video oyunu karakterlerinden çok daha genç olması bu nedenle bir tesadüf olmaktan çok uzak kalıyor.

Uncharted Filmi Ne Zaman Çıkacak?

İzleyiciler tarafından sabırsızlıkla beklenen film, 18 Şubat 2022 tarihinde çıkacak. Netflix ve Sony arasında yapılan anlaşma sayesinde bazı Sony filmleri popüler dijital yayın platformunda yayımlanacak. Bu yapımlar arasında Uncharted yer alıyor. Dolayısıyla Netflix kullanıcıları, söz konusu filmi dijital yayın platformu üzerinden izleyebilecek.

Sony Pictures Entertainment, geçtiğimiz aylarda Uncharted filminin resmi fragmanını yayımlamıştı. 12 milyon 800 binden fazla izlenen fragman, filmde yer alan bazı sahneleri görmemize olanak tanıyor. 2 dakika 40 saniye uzunluğundaki fragmanı aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Uncharted Filminin Oyuncuları

Tom Holland (Nathan Drake)

Mark Wahlberg (Victor Sullivan)

Tati Gabrielle (Braddock)

Sophia Taylor Ali (Chloe Frazer)

Sarah Petrick

Patricia Meeden

Antonio Banderas

Aksiyon ve macera ögelerine sahip olan filmin senarist kadrosunda Art Marcum, Matt Holloway ve Rafe Judkins yer alıyor.

Yönetmenliğini Ruben Fleischer'ın üstlendiği yapımın oyuncu kadrosunda ise Tom Holland, Mark Wahlberg, Tati Gabrielle, Sophia Taylor Ali ve Antonio Banderas gibi isimler bulunuyor. Filmde Nathan Drake isimli karakteri Tom Holland canlandıracak.

Uncharted filminin posteri hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce film, oyun kadar başarılı olabilecek mi? İzleyiciler tarafından merak içerisinde beklenen film ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.