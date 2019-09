Uncharted Filminin Yönetmenliği için Bu Defa Travis Knight ile Anlaşıldı

Çekim öncesinde yaşananlar ile yılan hikayesine dönen Uncharted filmi için yeni bir yönetmenle anlaşıldı. Deadline sitesinde yer alan habere göre Sony Pictures, Travis Knight ile anlaşmaya varmış.

Sinema sektöründe Uncharted filmi kadar yönetmen değiştiren bir film daha yoktur. Duyurulmasından bu yana Shawn Levy, Seth Gordon, Neil Burger ve David O. Russell gibi birçok yönetmen ile anlaşılıp daha sonradan yollar ayrılmıştı. Son olarak 10 Cloverfield Lane filminin de yönetmenliğini yapan Dan Trachtenberg ile anlaşılmıştı ama ne yazık ki Ağustos ayının sonlarına doğru bu isimle de yollar ayrılmıştı.

Şu an için Asad Qizilbash ve Carter Swan ikilisinin başkanlık ettiği PlayStation Productions çatısı altında olan filmin yapımcı kadrosu Charles Roven, Alex Gartner ve Arad Productions şirketinden Ari ve Ari Arad gibi önemli isimlerden oluşuyor. Senaryo Art Marcum & Matt Holloway ve Rafe Judkins tarafından kaleme alınırken, Nathan Drake rolünü de halen Tom Holland canlandıracak.

Deadline sitesinde yer alan habere göre, Dan Trachtenberg ile yolların ayrılmasından tam bir ay sonra Bumblebee filminin yönetmenliğini yapmış olan Travis Knight ile anlaşmaya varılmış. Kendisini aynı zamanda Kubo and the Two Strings isimli animasyon filmiyle de tanıyoruz.

Travis Knight ne kadar kalıcı olacak, bunu da zaman içerisinde öğreneceğiz. Bu kadar çok yönetmen değişikliğinden sonra ister istemez şüpheyle yaklaşıyoruz. Umarız bu son değişiklik olur da artık çekimlere başlanır. Nathan Drake ve Victor Sullivan ikilisinin tanışmaları üzerine kurulu olacak filmin vizyona giriş tarihi ise 18 Aralık 2020.