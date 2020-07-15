Uncharted Sinema Filmi için Çekimlere Nihayet Başlandı

Seri oyunları Naughty Dog tarafından geliştirilmiş olan Uncharted, Sony Interactive Entertainment cephesinin PlayStation konsolları açısından en büyük kozu olmuştu. Her biri hem duyurusu hem de çıkış tarihi sabırsızlıkla beklenen oyunlardan sonra, bir başka macera da beyaz perdeye gelecek.

Eğer film sektörünü veya oyun sektörünü veya her ikisini de takip ediyorsanız, Uncharted sinema filmi konusunda yaşanan sorunlardan sıkça haberdar olmuşsunuzdur. Çok uzun zaman önce duyurulmuş olmasına rağmen sürekli olarak yaşanan yönetmen değişikliklerinden dolayı bir türlü çekim aşamasına geçilememişti. En nihayetinde ilk Venom filminin yönetmeni Ruben Fleischer ile anlaşmaya varılmıştı ama bu defa da COVID-19 salgını çekimlerin başlamasına engel olmuş ve en az altı hafta erteleme kararı alınmıştı.

Uncharted Sinema Filmi Çekimleri Resmen Başladı!

Bugün, Uncharted filmiyle ilgili müjdeli bir haber paylaşıldı. Filmde Nathan Drake karakterini canlandıracak olan Tom Holland, şahsi Instagram hesabı üzerinden yaptığı yeni paylaşım ile çekimlere başlandığının müjdesini takipçilerine ve filmi bekleyen bizlere ulaştırdı.

16 Temmuz 2021 tarihinde vizyona girmesi beklenen Uncharted filminin çekimleri Berlin şehrinde başlayacağı söylenmişti. Senaryosu Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu oyunundan fazlaca ilham alınarak hazırlanmasına ek olarak, seri oyunları için de bir çıkış noktası hikayesi sunacak. Nathan Drake karakterini Tom Holland canlandıracakken Victor Sullivan için de Mark Wahlberg seçilmişti. Kadroda ayrıca Antonio Banderas gibi önemli bir başka ismin yanı sıra ve Tati Gabrielle de bulunuyor. Banderas için seçilen rol duyurulmuş olmasa da, IMDB sayfalarında göründüğü kadarıyla Sophia Ali Chloe Frazer ve Tati Gabrielle da rolünde olacak.

Asad Qizilbash ve Carter Swan yönetimindeki PlayStation Productions ile Sony Pictures ortaklığında vizyona girecek olan film, Atlas Entertainment şirketinden Charles Roven ve Alex Gartner ve Arad Productions şirketinden de Avi Arad ve Ari Arad tarafından üretiliyor. Senaryo ise Rafe Judkins, Matt Holloway ve Art Marcum ekibine (Iron Man) emanet edilmişti.