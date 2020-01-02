Uncharted: The Nathan Drake Collection Bu Ayın PS Plus Oyunlarından

PlayStation Plus servisinin Ocak ayındaki oyunları belli oldu. Almanya, Avustralya ve İsviçre resmi PlayStation Youtube kanalı PlayStation DACH üzerinden yayınlanan videoyla, abonelere Uncharted: The Nathan Drake Collection ve Goat Simulator verilecek.

Uncharted: The Nathan Drake Collection

Uncharted: Drake's Fortune

Serinin ilk oyunu olan Uncharted: Drake's Fortune, 2007 yılında satışa sunulmuştu. Naughty Dog tarafından geliştirilmiş olan oyun, ünlü kaşif Sir Francis Drake ile akrabalığı olan Nathan Drake'in El Dorado'nun kayıp hazinesini bulmak için atıldığı macerayı anlatıyor. Ancak bu macerasında yalnız olmayan karakterimize Elena Fisher ve Victor "Sully" Sullivan eşlik ediyor.

Uncharted 2: Among Thieves

Orijinal oyundan iki yıl sonra çıkan Uncharted 2: Among Thieves, bizleri bu defa Cintamani taşını ve Shambhala şehrini bulmak için maceraya atılacağımız bir hikayeyi anlatıyor. Orijinal oyundaki Elena Fisher ve Victor "Sully" Sullivan ikilisinin geri döndüğü oyunda, ilk kez bu oyunda tanıma fırsatı bulduğumuz Chloe Frazer ve Tenzin karakterleri de eşlik ediyor.

Uncharted 3: Drake's Deception

Uncharted 3: Drake's Deception, PlayStation 3 için geliştirilen son Uncharted oyunu ve 2011 yılında satışa sunulmuştu. Victor "Sully" Sullivan ile Nathan Drake ikilisinin nasıl tanıştıklarını ilk kez gördüğümüz oyunda, bu defa efsanevi kayıp İrem Şehri'ni bulmak için yollara düşüyoruz.

Goat Simulator

Goat Simulator aslında daha önceden ülkemizde PlayStation Plus üzerinden Outlast II oyununun yerine sunulmuştu hatırlarsınız. Bu ikinci oluyor. İlginç bir durum. Belli ki Sony oyunu oynamamızı istiyor ya da PlayStation Plus oyunları aktif olduğunda ülkemiz için bir değişiklik yapılabilir.

Coffee Stain Studios tarafından geliştirilmiş olan Goat Simulator'da adına uygun olarak bir keçiyi yönetiyoruz. Haritayı keşfetmekte özgür olduğunuz oyunda koşabiliyor, zıplayabiliyor, etraftaki objelere kafa atabiliyor ve dilinizle eşyaları beraberinizde sürükleyebiliyorsunuz. Amacınız ise etrafınıza olabildiğince zarar vermek.