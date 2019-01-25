Under Armour, Virgin Galactic için Uzay Kıyafetleri Tasarlayacak

Dünyaca ünlü spor giyim markası Under Armour, Richard Branson’ın uzay şirketi Virgin Galactic için uzay kıyafetleri üretecek.

2004 yılında ticari uzay yolculukları düzenlemek amacıyla kurulan Virgin Galactic, özel uzay kıyafetleri geliştirmek üzere ABD’li spor giyim devi Under Armour ile ortaklık kurduğunu açıkladı.

İlk deneme uçuşunu geçtiğimiz yılın aralık ayında gerçekleştiren Virgin Galactic, Under Armour’un uzay seyahati sırasında pilotlar ve yolcular tarafından giyilecek olan takımları tasarlayıp üreteceğini bildirdi.

Virgin Grup'un kurucusu Richard Branson ve Under Armor'un kurucusu Kevin Plank

Giyim firması ayrıca, Virgin Galactic'in New Mexico'da bulunan uzay limanı Spaceport America'daki ekibi için de üniforma tasarlayacak. 237 milyon dolara mal olan ve dünyanın ilk ticari uzay limanı olarak bilinen Spaceport America, Ekim 2011’de açılmıştı.

Dünyanın en iyi atletleri için özel performans kıyafetleri ve ayakkabıları üreten Under Armour, Virgin Galactic için tasarlayacağı uzay giysilerinde de aynı yaklaşımı benimseyecek. Şirket ayrıca, yolcular ve astronotlar için hareketlilik, güç, zindelik, beslenme ve beslenmeyi artırmaya odaklanan hazırlık programları da tasarlayacak.

Virgin Galactic'e göre özel olarak üretilecek olan Under Armour uzay kıyafetleri, “Hem Virgin Galactic astronotlara, hem de bu özel deneyimi hayatını tehlikeye atmadan yaşamak isteyen uzay turistlerine güven vermeyi” amaçlıyor.

Under Armour’ın Virgin Galactic için tasarlayacağı uzay kıyafetleri, 2019’un sonuna doğru lanse edilecek.