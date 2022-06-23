UNESCO, İstanbul Dahil Birkaç Şehre Tsunami Uyarısında Bulundu

UNESCO bugün birkaç şehre tsunami uyarısında bulundu. Kıyı şehirlerini ele alan bu uyarının yapıldığı şehirlere tsunamiye hazır olma çağrısında bulunuldu. Gelecek 30 yıl içerisinde bahsi geçen şehirlerdeki tsunami riskinin %100'e yakın olduğuna değinilirken, bu şehirlerin arasında İstanbul'un da olduğu kaydedildi.

Birleşmiş Milletler altında çalışmalarını sürdüren UNESCO, kıyı şehirleriyle ilgili tsunami uyarısında bulundu. Guardian'ın yapmış olduğu habere göre 30 yıl içerisinde tehlike arz edebilecek bir tsunami felaketinin yaşanma ihtimalinin %100'e yakın olduğuna değinildi.

UNESCO'nun Tsunami Riski Olduğunu Belirttiği Şehirler

İstanbul başta olmak üzere İskenderiye, Cannes, Chipiona ve Marsilya şehirlerine yapılan uyarılar gelecekteki bu felakete karşı şimdiden hazırlıklı olunması gerektiğini içeriyor. UNESCO bu süreçte şehirlerle birlikte çalışarak risk altındaki bölgelerde yaşayanları da bilgilendirmeyi amaçlıyor.

UNESCO çalışanlarından Bernardo Aliaga özellikle Akdeniz bölgesini işaret ederek riskin fazlasıyla hafife alındığını belirtirken, bölgelerdeki uyarı amaçlı kuruluşların da yakında kurulacağının altını çizdi.

Aslında bu bağlamda yetkililer bir süredir çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul'un Marmara kıyısındaki 17 ilçeye 100'ü aşkın tsunami tabelası yerleştirilirken, pek çok kıyı bölgesinde de bilgilendirme ve gerekli destekler kuruluyor.