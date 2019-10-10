UNICEF Kripto Para ile Bağış Almaya Başladı

Türkiye'de de aktif bir şekilde faaliyet gösteren UNICEF, artık kripto para ile de bağış alacak.

Bitcoin ve Ethereum ile Başladı!

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu ya da kısaca UNICEF olarak bilinen yardım derneği, kripto para alanında ilk önemli adımı atan BM kuruluşu oldu. Özellikle yurt dışına para transferinde alınan ücretlerin dezavantajını yok edecek olan bu adım, kolay ve hızlı yapısı ile de kolaylaştırıcı bir adım olarak öne çıkıyor.

Kripto para birimlerinin piyasa duruşu, talepleri ve oynak değerleri (volatilitesi) göz önüne alınınca kısa vadeli programlar için yalnızca Bitcoin ve Ethereum ile bağış alacak olan UNICEF, yapılan bağışların nispeten daha güvenli kripto para birimlerinde tutulmasını istiyor gibi gözüküyor.

UNICEF Kripto Para Fonu'na yatırım yapan ilk kuruluşlardan birisi de Ethereum Vakfı olacak. Vakıf tarafından yapılan açıklamaya göre yapılan bağış üç okulu finanse etmek ve her okula internet bağlamak için çalışan bir kuruluş olan GIGA'ya yardım etmek için kullanılacak.

Yeni bağış modelinin, ihtiyacı olan çocuklar için finansmanı artıracağını düşünen yardım derneği, kripto para birimlerini kabul etmenin daha çok kişinin bağış yapması için motive edici bir etmen olabileceği kanaatinde.

10 Ekim tarihi itibarıyla Bitcoin'in değeri yaklaşık 8,607 dolar iken, Ethereum'un değeri yaklaşık 192 dolar civarlarında.