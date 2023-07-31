UNICEF ve Netflix'ten Deprem Bölgesindeki Çocuklara Özel Proje!

Depremden etkilenen gençleri desteklemek ve potansiyellerini geliştirmek amacıyla UNICEF ve Netflix güçlerini birleştirdi. İş birliği, geçici bir gençlik merkezi olan GENÇ ALAN'da çeşitli faaliyetler sağlamaya odaklanacak.

Altı aylık bir süre boyunca UNICEF, gençler arasında sosyal becerileri ve yetkinlikleri geliştiren özel bir eğitim programı yürütecek. Merkez ayrıca Nurdağı'ndaki GENÇ ALAN'da 1.000'den fazla genç için spor, sanat faaliyetleri ve sosyal etkileşimlere olanak sağlayacak ve onlar için güvenli bir ortam yaratacak.

UNICEF ve Netflix, Gençlere Özel Eğitim ve Eğlence Programı Sağlayacak

Netflix'in katılımı finansmanın ötesine geçiyor, öyle ki Netflix gösterim için film ve belgesel içeriği sunacak, yaratıcı yetenekleri beslemek için atölye çalışmaları düzenleyecek ve mentorluk sağlayacak. Ortaklık, gençleri yaratıcı sektörün önde gelen isimleriyle bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Şubat 2023'te meydana gelen deprem sonrası milyonlarca kişi geçici barınma merkezlerinde yaşıyor ve yaklaşık 4 milyon çocuk ile 350.000'den fazla mülteci ve göçmen çocuğun düzenli eğitime erişimi engelleniyor.

UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi bu ortaklığın önemini vurgulayarak, depremden etkilenen gençler için şifa ve umut sağlayacaklarını belirtti. Netflix Türkiye Halkla İlişkiler Direktörü Pelin Mavili ise sanatın ve yaratıcı etkinliklerin iyileştirici gücüne vurgu yaparak UNICEF ile iş birliği yapmaktan gurur duyduğunu ifade etti.