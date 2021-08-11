Unity, Oyun Yayınlama Hizmeti Parsec'i Rekor Fiyata Aldı

Unity, Parsec'i satın aldı. Bulut oyun uzmanı Parsec, Unity tarafından satın alındığını doğruladı. Parsec'in pandemi sırasındaki patlaması Unity Technologies ekibinin dikkatini çekmiş gibi görünüyor.

Dünyanın en popüler oyun geliştirme motorlarından biri olan Unity'nin ana şirketi, tartışmasız en büyük başka bir oyun şirketini satın aldı. Salı günü açıklanan anlaşma, Unity'nin oyun yayınlama protokolü olan Parsec'in kontrolünü ele geçirdiğini söylüyor: satın almanın değeri 320 milyon dolar.

Unity'nin 2005'teki başlangıcından bu yana araçları, akla gelebilecek hemen hemen her konsol, akıllı telefon ve VR platformu için oyunlar yapmak için kullanıldı. Unreal gibi halka açık diğer oyun motorlarına benzer, çünkü sıfırdan video oyunları oluşturmak için kullanılabilecek veya geliştiricilerin uygun gördüğü şekilde genişletilebilecek genel bir araç seti etrafında dönüyor.

Unity Technologies tarafından yakın zamanda gerçekleştirilen Parsec satın alımı, Unity'nin itibarı için ilk bakışta uygun görünmeyebilir. Eşler arası oyun yayınlama platformu, video oyunları yapmaya çalışan bir şirkete nasıl uyum sağlayabilir? Cevap mutlaka Google Stadia, Nvidia GeForce Now veya tüketiciye yönelik diğer oyun akışı seçeneklerine rakip olmak gibi görünmüyor.

Unity, Parsec'i 320 milyon dolara satın aldı

Unity Technologies'in kararının bir kısmı, dünyanın dört bir yanından oyun stüdyolarını giderek daha uzak bir iş yerine uyum sağlamaya zorlayan Covid-19 salgınının sonucudur. Parsec, oyun yapımcılarının bilgisayar ve konsol ortamlarını güvenli bir şekilde yayınlayarak buna ayak uyduruyor.

Konuya aşina olan kaynaklar Parsec'in; oyun yapımcıları, QA test departmanları ve oyun endüstrisinin diğer bölümleri için giderek daha fazla güvenilen bir hizmet olduğuna defalarca işaret etti.

2019'un sonlarında Valve, benzer bir hizmet olan Steam Remote Play'i piyasaya sürdü. Ancak Parsec uzun süredir oyun stüdyolarına yönelik sahalarda ve kullanışlı bir uzaktan çalışma yeri seçeneği olarak kendisini farklılaştırdı. Şirketin bu çalışması, 320 milyon dolarlık satın almanın da tartışmasız en büyük sebebi oldu.

Unity'nin oyun motoru alanındaki en tanınmış rakibi olan Epic Games ise son zamanlarda kendi satın almalarıyla da meşgul. Bunların en büyüğü Psyonix (Rocket League) ve Mediatonic (Fall Guys) gibi tam teşekküllü oyun stüdyolarıydı. Epic ayrıca doğrudan Unreal Engine gibi araç setine eklenebilecek tamamlayıcı araçlar için iyi bir para harcadı.