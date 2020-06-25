Unity Premium Ders Videoları Kalıcı Olarak Ücretsiz Oldu!

Unity Technologies tarafından yapılan açıklama ile birlikte Unity premium ders videoları kalıcı olarak ücretsiz hale geldi. Kullanıcılar, herhangi bir süre kısıtlaması olmadan istediği zaman premium ders videolarına erişebilecek. Konu ile ilgili detaylar haberimizde.

Unity Premium Ders Videoları Ücretsiz mi?

Yeni tip koronavirüs salgını ile birlikte gerekmediği sürece evden dışarı çıkmamak gerekiyor. Bu karantina döneminde çoğu insan, çevrim içi eğitim içeriklerine yöneldi. Unity Technologies, oyun geliştirmek isteyen insanlar için güzel bir adım atmıştı ve Unity oyun motorunun premium ders videolarını Mart ayından itibaren üç ay boyunca ücretsiz hale getirmişti. Unity Technologies, yaptığı son açıklama ile birlikte premium ders videolarını kalıcı olarak ücretsiz hale getirdi.

Unity Technologies tarafından yapılan açıklamada, "Yeni tip koronavirüs salgını küresel olarak milyonlarca insanın işini kaybetmesine sebep oldu. Bizim topluluğumuzda da birçok insanın bu durumdan etkilendiğinden haberdarız. Yeni iş imkanları için insanların hızlı bir şekilde yeteneklerini yenilemesi ve geliştirmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Tüm dünyada oldukça popüler olan oyun motoru Unity ile harika oyunlar geliştirebilmek için kalıcı olarak ücretsiz olan premium ders videolarına göz atabilirsiniz. Unity Learn üzerinden 350 saatten fazla içeriğe sahip olan premium ders videolarına ücretsiz olarak erişebilirsiniz. Yalnızca İngilizce dil desteğine sahip olan premium ders videolarında modelleme, animasyon, progralama ve daha çok sayıda içerik bulunuyor.