Unity Yatırımı ile Dudak Uçuklattı: 1,6 Milyar Doların Üzerinde Teklif!

Unity, yatırımı ile ağızları açık bıraktırdı. Şirket, 1,6 milyar doların üzerinde bir ücret karşılığında dünyanın önde gelen görsel efekt şirketlerinden bir tanesini satın almak gibi bir amacının olduğunu açıkladı.

John Ronald Reuel Tolkien'in yazdığı Yüzüklerin Efendisi adlı kitabın sinema uyarlamasından Avatar'a, Avatar'dan Shang-Chi'ye kadar pek çok yapım için görsel harikalar yaratan şirketin ismini daha önce duymamış olanlar bile söz konusu şirketin çalışmalarını gördüğünde ekrana hayranlıkla bakmış olabilir.

Unity Yatırımı Hangi Şirket İçin Yapmayı Düşünüyor?

Unity'nin satın almak istediği şirketin Peter Jackson tarafından kurulan, yarattığı birbirinden kaliteli harika çalışmalar ile bilinen Weta Digital olduğu bildirildi. İsmini daha önce duymamışsanız bile eğer sinemaya özel bir ilginiz varsa çalışmalarını daha önce bir kere de olsa görmüş olabilirsiniz.

Anlaşma kapsamında Weta Digital bünyesinde yer alan 275'ten fazla personelin Unity'nin bünyesine katılması bekleniyor. Görsek efekt alanında çalışanlar, çalışmalarını Peter Jackson'ın önemli bir kısmına sahip olmaya devam edeceği Weta FX'te sürdürecek. Unity, Weta FX'in medya ve eğlence alanının en iyilerinden biri olduğunu belirtti. Bu, iki şirketin gelecekte çalışmalarını birlikte sürdüreceği anlamına geliyor.

Burada Unity'ye düşen görev, Weta Digital'in ihtiyaç duyduğu ya da duyacağı araçları geliştirmek olacak. Şirketin King Kong gibi filmlerde yerle bir edildiği görülen devasa 3 boyutlu şehirlerin üretilmesini kolaylaştıracak, hareketleri yakalamaya ve işlemeye yardımcı olacak diğer araçları geliştirerek Weta bünyesinden Unity'nin bünyesine geçen personellerin alanında daha etkileyici çalışmalar sergilemesini sağlaması bekleniyor.

Anlaşmanın bir parçası olarak Unity de Weta Digital'in özellikle son birkaç yılını ayırdığı algoritmalardan yararlanmak istiyor. Şirketin bundan önceki en büyük satın alımı, bu yılın ağustos ayında gerçekleşti. Video oyunu sektöründe önemli bir konuma sahip olan Unity, 320 milyon dolar karşılığında Parsec'i satın aldı.

Bütün bu satın alımlar elbette ki en nihayetinde tek bir noktaya çıkıyor: Unity, insanlara sunduğu ürünlerin ve hizmetlerin kalitesini arttırarak daha fazla müşteri kazanmayı ve bunların da ötesinde şimdi sunduğu ürün ve hizmetler sayesinde elde ettiği kazançtan daha da fazla kazanç elde etmeyi amaçlıyor.