Universal Music Group'un Yarısını Satın Alacak Ortak Aranıyor

1934 yılında kurulan ve yaklaşık 40 milyar dolar seviyesinde piyasa değeri olan dünya müzik piyasasının en büyük plak şirketi Universal Music Group (UMG), şu sıralar kendisine stratejik bir ortak arıyor. Söz konusu ortaklık için şirketin yarısının satılması planlanıyor. UMG ile ortaklık için en güçlü adaylar ise Spotify ve Tencent olarak gösteriliyor.

İlk iki çeyrek finansal sonuçlarının ardından UMG'nin yarısını satacağını açıklayan, UMG’nin çatı şirketi Fransız medya devi Vivendi, konuyla ilgili açıklamasında: bir veya iki stratejik ortağa yapılabilecek olan satışın önümüzdeki sonbaharda başlayacağını ve 1.5 yıl içerisinde de tamamlanabileceğini belirtti.

UMG, 1934 yılında film şirketi Universal Pictures bünyesinde müzik endüstrisi için MCA adıyla kurulmuştu ve ilk olarak 1990 yılında Japon şirketi Matsushita’ya 6.6 milyar dolar karşılığında satılmıştı. 5 yıl sonra Kanadalı içecek devi Seagram tarafından alınan şirket, ertesi yıl Polygram ile birleşmişti. Şirket 2004 yılında Universal Studios'un GE ve NBC'ye satışıyla ayrı bir yönetimle idare edilmeye başlanmış ve 2006 yılında tamamen Vivendi'ye geçmişti.

Bir başka müzik şirketi olan Alman BMG’nin, Vivendi tarafından 2.4 milyar dolara satın alınarak Universal bünyesine katılmasıyla UMG daha da büyümüştü. ABD merkezli UMG için bir süredir halka arz söylentileri de vardı ancak şirket halka arzın karmaşık yapısı nedeniyle rafa kaldırıldığını açıklamıştı.

UMG’ye ortak olması ihtimali en yüksek iki aday ise Spotify ve Tencent. Çinli teknoloji şirketi Tencent, bir süredir kendi müzik bölümünü kurmak istiyor ve halka arz seçeneğini düşünüyor. 45 bin çalışanı bulunan şirket geçen yıl, bir önceki yıla göre satışlarını %50'nin üzerinde arttırarak 22 milyar dolara çıkarmış ve 8 milyar dolar net kar açıklamıştı.

Diğer aday olan İsveç merkezli online müzik devi Spotify, 83 milyon paralı üyeye ve aylık 101 milyon reklam gösterilen aktif kullanıcıya sahip. Geçen hafta 2. çeyrek sonunda 1.49 milyar dolar gelir açıklayan Spotify’ın, 33.5 milyar dolar piyasa değeri olduğu belirtiliyor. Universal ile zaman zaman lisans sorunları yaşıyor olsa da Spotify, bu ortaklık için en güçlü adaylardan biri olarak gösteriliyor.

UMG geçen yıl toplam 2.6 milyar dolar gelir açıklamıştı. Şirketin, online yayın gelirlerini de geçen yıl %34.4 arttırdığı ifade edilmişti.