Üniversite Kayıt Tarihleri Uzatıldı: YÖK Açıklama Yaptı

Üniversite kayıt tarihleri ne zaman? YÖK, üniversite kayıt tarihleri uzatıldı açıklaması yaptı. İşte üniversite kayıt tarihleri hakkında son yapılan açıklama.

Üniversite Kayıt Tarihleri Uzatıldı

2020 üniversite kayıtları 31 Ağustos’ta başlayacak. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-5 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-6 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.

YÖK tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

YÖK olarak, Başkanlığımıza öğrenciler tarafından iletilen talepler doğrultusunda 2020- YKS kayıt tarihlerinin “öğrencilerin lehine olacak şekilde” uzatılmasına karar verilmiştir. Buna göre; Yükseköğretim kurumlarına giderek şahsen başvuracak adayların 05 Eylül 2020 Cumartesi saat 17:00'ye kadar, Elektronik kayıt (e-kayıt) yaptıracak adaylar için 06 Eylül 2020 Pazar günü saat 23.59’e kadar, kayıt işlemlerini yaptırabilmesi kararı alınmıştır.

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