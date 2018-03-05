Üniversite Öğrencileri 'Hava Savunma Robotu' Geliştirdi

Konya Selçuk Üniversitesi öğrencileri, akıllı telefon yazılımıyla kontrol edilebilen bir Hava Savunma Robotu (HSR) geliştirdi.

Havada tespit ettiği tehdit unsurunu üzerindeki roketle imha eden robot, 70 bin metrekare alanda tarama faaliyetinde bulunabiliyor. 6 tekerleği olan ve görüntü işleme yazılımı sayesinde hareketli nesneleri başarılı bir şekilde imha eden HSR, telefon yazılımıyla kontrol ediliyor.

Selçuk Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri Mehmet Şen, Mustafa Ekmen ve Muhammed Ali Baygın tarafından geliştirilen Hava Savunma Robotu, sahip olduğu kameralar ve sensörler sayesinde belli periyotlarla çevresinin fotoğrafını çekerek cep telefonuna gönderiyor. Ardından tehdit unsuru olarak belirlenen nesne, telefon yardımıyla imha ediliyor.

Anadolu Ajansı'na (AA) konuşan öğrencilerden Mehmet Şen, "Cumhurbaşkanımızın son günlerde insansız tank ve insansız kara araçlarının öneminden bahsettiğini görüyoruz. İnşallah bizim yaptığımız bu araç da sınırda olsun, tehlikeli ve sıcak bölgelerde olsun Mehmetçik'in yardımına koşacak. Kullanım alanlarını artırılabileceğimiz gibi, robotun üzerinde taşıdığı roketin büyüklüğünü de işlev göreceği yere göre değiştirmek mümkün" ifadelerini kullandı.