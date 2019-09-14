Üniversite Öğrencilerinden İnsansız Elektrikli Otomobil Projesi

Erciyes Üniversitesi öğrencileri, 'Erciyes Otonom' ismini verdikleri insansız elektrikli bir otomobil tasarladı. Öğrenciler Erciyes Otonom ile, 17-22 Eylül'de İstanbul Atatürk Havaalanında ikincisi düzenlenecek olan TEKNOFEST’e katılacak.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Fehim Köylü ve ERÜ Mühendislik Fakültesi Toplumsal Teknoloji Kulübü öğrencileri, geliştirdikleri otomobili rektörlük binası önünde Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış'a tanıttı.

Bu proje için 10 aydır çalıştıklarını belirten ve araç hakkında bilgiler veren Köylü, TEKNOFEST tarafından kritik tasarım raporunda birinci seçildiklerini ve bu sayede emeklerinin ilk meyvesini aldıklarını ifade etti.

Geliştirdikleri aracın hem teknik hem de algoritma yetenekleri sayesinde diğer üniversitelerden katılan 22 takım arasında 87 puanla birinci olduklarına dikkat çeken Köylü, böyle bir başarıya imza attıkları için gurur duyduklarını söyledi.

Otomobilin son teknoloji yapay zeka ve otonom algoritmalarla donatıldığını belirten Köylü, "TEKNOFEST kapsamında aracın parkurda tamamen otomatik olarak trafik tabela ve ışıklarına göre hareket etmesi park ederek yarışı bitirmesi gerekiyor. Aracın kabuk, şasi, elektrik sistemi, elektronik tasarımları ve yapay zeka programları tamamen yerli üretildi. Üniversitemiz lisans, yüksek lisans ve doktora mühendis öğrencilerinden oluşan 20 kişilik ekip geceli gündüzlü çalışma yaptı. Hafif bir gövdeye ve şık bir tasarıma sahip otomobil, elektrikli motorla otomatik olarak hareket ediyor. Hız sabitleme sistemi, şerit takip sistemi, engel algılama sistemi, trafik işaretçi tanıma sistemi, otomatik park sistemi gibi günümüz üst seviye otomobillerinde olan yapay zeka yöntemlerinin tamamını içeriyor." diye konuştu.

Rektör Çalış da projeyi gerçekleştiren ekibe teşekkür etti ve bir araştırma üniversitesi olan Erciyes Üniversitesi'nin her alanda başarısını artırmak için gayret ettiklerini söyledi.

Mühendislik Fakültesi Toplumsal Teknoloji Kulübü öğrencileri, Erciyes Otonom isimli araçlarıyla 17-22 Eylül'de İstanbul Atatürk Havaalanı'nda ikincisi düzenlenecek olan TEKNOFEST etkinliğinde yarışacak.