Üniversite Öğrencilerinden Sıra Dışı 'Bileklik' Projesi

Karabük Üniversitesi (KBÜ) öğrencileri oldukça farklı bir bileklik projesi hazırladı. Can Saati adı verilen projeyle yorgunluk ve uyku nedeniyle meydana gelen kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Uyku ve yorgunluk nedeniyle anlık ihmalleri ve buna bağlı olarak yaşanan kazaları ve can kayıplarını en aza indirmek isteyen Tıp Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencileri Esna Yaşik, Edanur Korkmaz, Emine Sürek ve Oğuzhan Ünal 'Can Saati' adını verdikleri teknolojik bir bileklik tasarladı.

Uyuklamaya İzin Vermiyor

Bu projede cihaz üzerine yerleştirilen kızıl ötesi sensörler ve biyosensörler ile kanın akış hızı sürekli olarak kontrol edilerek kullanıcının uyanık kalması sağlanacak. Kullanıcı uyumak üzere olduğunda da uykuya geçiş anı tespit edilip titreşim ile uyarı verilecek.

Yakın zamanda üretime geçirilmesi beklenen bilekliğin, özellikle sürücüler, vardiyalı çalışanlar, nöbet tutan askerler, makine operatörleri, güvenlik görevlileri gibi uyanık şekilde görevlerine devam etmesi gereken kişilere hitap ettiği belirtiliyor.

Öğrenciler 'Can Saati' projesiyle, Kredi Kayıt Bürosu tarafından her yıl düzenlenen sosyal sorumluluk bilinci oluşturmaya yönelik Hayal Edin Gerçekleştirelim yarışmasına da katıldı. Yarışmada 163 üniversite ve 2 binden fazla projeyi eleyerek finale kalan 'Can Saati' projesi, toplumsal kategoride 'üçüncülük' ödülünü ve sosyal medya kategorisinde de 'birincilik' ödülünü kazanmayı başardı.