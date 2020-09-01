Ülkemizde yeni tip koronavirüs vakalarının yeniden artış göstermeye devam etmesi nedeni ile üç üniversite uzaktan eğitim kararı aldı. Alınan bu kararın ardından öğrencilerin kafasında diğer üniversitelerin de aynı kararı verip vermeyeceği ile ilgili soru işareti oluştu. Peki, söz konusu kararı hangi üniversiteler verdi? Konu ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
Uzaktan Eğitim Kararı Veren Üniversiteler
Konya'da yer alan Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Konya Teknik Üniversitesi, 2020-2021 öğretim yılı güz yarıyılında ön lisans, lisans ve lisansüstü tüm derslerin uzaktan öğretimle yürütülmesine karar verdi. Üniversitelerin yaptığı ortak açıklamada öğrencilerin ulaşım, yemek içme ve barınma gibi ortak alanları kullandığı zamanlarda virüsün bulaşma riskinin daha da fazla artış gösterme ihtimalinin göz önünde bulundurulduğu belirtildi.
Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversite ve Konya Teknik Üniversitesi'nin 2020-2021 öğretim yılı güz yarıyılında tüm derslerin uzaktan öğretim ile yürütülmesine karar verdiğini duyurduğu açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Bugün itibari ile Konya, ülkemizde salgının en yoğun yaşandığı şehirlerden birisi durumundadır. Ulaşım, barınma, yeme içme gibi öğrencilerimizle ilgili birçok alanın kullanımından kaynaklanacak yoğunluk, bulaş riskinin daha da artmasına sebep olabilecektir. Önümüzdeki yarıyılda, gribal enfeksiyonların artış gösterdiği kış mevsimine girilmesine paralel olarak pandeminin de artabileceği öngörülmektedir."
"Diğer taraftan, yüz yüze eğitim için gerek duyulan idari personelin, kamu kurumlarında esnek çalışma modelinin yürürlükte olduğu (bazı idari birimlerimizde pandemiye yakalanan personelimizin bulunması, temas halindeki diğer personelimizin de karantinada kalması gerektiği) göz önünde bulundurulduğunda yetersiz kalacağı ve sunulan hizmetin aksayacağı değerlendirilmektedir."
"Tüm bunlardan daha önemlisi, aileleri tarafından bizlere emanet edilen öğrencilerimiz başta olmak üzere, bütün akademik ve idari personelimizin sağlığı, aşağıdaki kararı almamızda en fazla dikkat ettiğimiz husus olmuştur. 2020-2021 öğretim yılı güz yarıyılında ön lisans, lisans ve lisansüstü tüm derslerin uzaktan öğretimle yürütülmesine karar verilmiştir."
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