Ülkemizde yeni tip koronavirüs vakalarının yeniden artış göstermeye devam etmesi nedeni ile üç üniversite uzaktan eğitim kararı aldı. Alınan bu kararın ardından öğrencilerin kafasında diğer üniversitelerin de aynı kararı verip vermeyeceği ile ilgili soru işareti oluştu. Peki, söz konusu kararı hangi üniversiteler verdi? Konu ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Uzaktan Eğitim Kararı Veren Üniversiteler

Konya'da yer alan Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Konya Teknik Üniversitesi, 2020-2021 öğretim yılı güz yarıyılında ön lisans, lisans ve lisansüstü tüm derslerin uzaktan öğretimle yürütülmesine karar verdi. Üniversitelerin yaptığı ortak açıklamada öğrencilerin ulaşım, yemek içme ve barınma gibi ortak alanları kullandığı zamanlarda virüsün bulaşma riskinin daha da fazla artış gösterme ihtimalinin göz önünde bulundurulduğu belirtildi.

Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversite ve Konya Teknik Üniversitesi'nin 2020-2021 öğretim yılı güz yarıyılında tüm derslerin uzaktan öğretim ile yürütülmesine karar verdiğini duyurduğu açıklamasında şu ifadelere yer verildi: