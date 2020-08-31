Üniversite Ve Sanayi Birleşiyor: Yeni Kuluçka Merkezleri!

Dünya genelinde üniversite ve sanayi işbirliği son derece önemli görülüyor. Ancak Türkiye’de bu durum biraz daha geride kaldı diyebiliriz. Bu nedenle çeşitli projeler vasıtasıyla iki büyük platform biraraya getiriliyor. Hadi gelin bu işbirliğine daha yakından bakalım.

Erciyes Teknopark AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, bununla ilgili çok önemli detaylara değindi. Kılıç, "2007 yılında faaliyetlerine başlayan Erciyes Teknopark'ta bugün itibarıyla 244 Ar-Ge firması yer almaktadır. Kurulduğumuzdan bu yana bin 409 Ar-Ge projesi ile toplamda 1,3 milyar liralık cirosal büyüklüğe ulaşarak büyüyor ve Türkiye'nin teknoloji üssü olma yolunda yeni hedeflerle çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Üniversite ve sanayi kuluçka merkezlerinde toplanıyor

Kuluçka merkezleri son derece karmaşık bir sisteme sahip görünse bile aslında temelde aynı konuda hizmet sağlıyor. AR-GE merkezlerini sanayi ile yakınlaştırıp ortaya çok daha teknik sonuçlar çıkarmak en büyük hedef.

Kılıç konuşmasının devamında, "Gelişen ve büyüyen bir yapı olarak bünyemizde faaliyet gösteren firmalarımızın ofis alanlarında mümkün olamayacak boyuta ulaşan Ar-Ge projeleri için Erciyes Teknopark'ta 24 işlikli hangar tipi mekanik kuluçka merkezi kuruyoruz. 2020 yılı bitmeden 8 işlikli ilk merkezimizin açılışını yapıyor olacağız. Geriye kalan 16 işlikli mekanik kuluçka merkezini de 2021 yılı sonuna kadar tamamlayacağız. Yeni ek bölgemiz mekanik kuluçka merkezi ölçeğinin de ötesine geçen fabrika ortamına benzer daha büyük ölçekteki teknoloji tabanlı çalışmalar için kullanılacak. Böylece Erciyes Teknopark, yeni alanında planladığı bu yapı sayesinde girişimcileri fikir aşamasından, büyük ölçekli prototip aşamasına kadar destekleyebilecek. Bu sayede teknoloji tabanlı girişimci firmalar, fiziksel ve altyapı yetersizlikleri dolayısıyla erken aşamada teknoloji geliştirme bölgesi dışına çıkmak zorunda kalmadan sanayiye daha yakın çalışma imkanı bulabilecek." ifadelerine de yer verdi.

Bu tür merkezlerin hizmet sunmaya başlaması, bizleri genellikle çok daha verimli sonuçlar almaya yönlendiriyor. Muhtemelen kısa ve orta vadede bu tür kuluçka merkezleri artış göstermeye devam edecek. Sizce bu tür merkezlerin katkısı hangi yönde oluyor? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.