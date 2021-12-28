Bir Üniversitede Yüz Yüze Eğitim Zorunluluğu Kaldırıldı!

Bir üniversitede yüz yüze eğitim zorunluluğu ile ilgili oldukça önemli bir karar alındı. Alınan karar, öğrencilerin kafasında yeniden tüm üniversitelerde uzaktan eğitime geçilip geçilmeyeceğine yönelik soru işaretlerinin oluşmasına neden oldu.

Üniversitede Yüz Yüze Eğitim Zorunluluğuna Yönelik Karar Verildi

İstanbul Teknik Üniversitesinde (İTÜ) artan yeni tip koronavirüs vakaları nedeni ile yeni bir tedbir kararı alındı. İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, konu ile ilgili oldukça önemli bir açıklamada bulundu.

Son bir haftalık dönemde yerleşkede yer alan yurtlarda kalan ve derslere devam eden öğrencilerde koronavirüs pozitif vaka sayılarının hızlı bir şekilde arttığını belirten Prof. Dr. Koyuncu, bu sebepten ötürü hastalığın yayılımını yavaşlatmak için tedbirler almaya ihtiyaç duyduklarını açıkladı.

Prof. Dr. Koyuncu, alınan tedbirler kapsamında 2021-2022 güz yarıyılı sonuna kadar yüz yüze yürütülen derslerin tamamının hibrit yöntem ile yürütülmesine karar verildiğini duyurdu.

Aldığımız tedbirler kapsamında;



2021-2022 Güz Yarıyılı sonuna kadar, yüz yüze yürütülen derslerin tamamının hibrit yöntemle yürütülmesine karar verilmiştir. — Prof. Dr. İsmail Koyuncu (@ikoyuncu07) December 27, 2021

Öğretim elemanlarının dersi sınıfta anlatacağını ve sınıfa gelebilecek öğrencilerin dersi yüz yüze dinleyebileceğini ifade eden Prof. Dr. Koyuncu, sınıfa gelemeyen öğrencilerin ise dersi eş zamanlı olarak Zoom isimli video konferans hizmeti üzerinden uzaktan takip edebileceğini söyledi.

Merkezi derslik binasındaki çalışma alanlarında seyreltmeye gideleceğinin altını çizen Prof. Dr. Koyuncu, bina içerisinde maske kullanımı konusunda güvenlik tarafından uyarıların sıklaştırılacağını ifade etti.

Dönem içerisinde gerçekleştirilecek sınavlara yönelik de oldukça önemli bilgiler paylaşan Prof. Dr. Koyuncu, yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavlarının yüz yüze gerçekleştirileceğini belirtti.

Yılbaşında Kapanma Olacak mı?

DHA'daki habere göre İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, çok sayıda insan tarafından merak edilen soruya ilişkin çok önemli bir açıklamada bulunmuştu. Prof. Dr. Memişoğlu, yılbaşında yeni bir kısıtlama ya da kapanmanın söz konusu olmadığını söylemişti.

Toplumun pandemi kültürüne ve bilincine ulaştığına inandığını belirten Prof. Dr. Memişoğlu, bir kısıtlamanın ya da yasaklamanın şu anda söz konusu olmadığının fakat bu kararların vaka sayılarının kontrol edilerek verildiğinin altını çizmişti.

Özellikle Avrupa'daki yükselişlerden bir süre sonra İstanbul ve Türkiye'de de vaka sayılarında bir yükseliş olduğunu belirten Prof. Dr. Memişoğlu, tedbirle bu işin üstesinden gelineceğini, bu nedenle herkesin kişisel olarak tedbirlere dikkat etmesi gerektiğini ifade etmişti.