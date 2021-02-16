Üniversiteler Hibrit Eğitime Geçiyor!

Koronavirüs salgını nedeniyle üniversitelerde yüz yüze eğitime ara verilmişti. Dersler çevrimiçi olarak işlenmeye başlanmıştı. Yüksek Öğretim Kurulu da yüz yüze eğitim ile ilgili anket başlatmıştı. Üniversiteler hibrit eğitim kararı almaya başladı.

Üniversiteler Hibrit Eğitim Kararı Alıyor

NTV'nin aktardığı habere göre, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı'nın açıklamaları kapsamında, 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar dönemi için bazı üniversitelerde hibrit (karma) eğitim modeli kararı alındı.

Üniversitelerin senato kararlarını açıklamaya başladıkları aktarılıyor.

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ), Konya Selçuk Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Harran Üniversitesi kararlarını açıkladı.

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde Tıp, Diş Hekimliği, Güzel Sanatlar, Spor Bilimleri ve İlahiyat fakülteleri ile lisansüstü eğitim verilen Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Güzel Sanatlar enstitüleriyle uygulama ağırlıklı eğitim veren diğer birimlerde hibrit eğitim modeli çerçevesinde yüz yüze derslerin yapılacağı açıklandı.

Konya Selçuk Üniversitesi genelinde dersler hem Uzaktan Eğitim hem de Hibrit Eğitim Modeli ile yürütülecek. Her iki model için de devam zorunluluğu bulunmayacak.

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde 4, 5 ve 6'ncı sınıf klinik uygulamaları yüz yüze, teorik dersleri ise yüz yüze veya dijital hibrit şeklinde yapılacak.

Harran Üniversitesi 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar döneminde eğitim öğretim faaliyetlerini hibrit eğitim modeliyle gerçekleştirme kararı aldı.

Henüz diğer üniversitelerden açıklama yapılmadı.

YÖK tarafından yapılan anketin detaylı sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanacağı açıklanmıştı. Sizler üniversitelerin hibrit eğitim kararı alması hakkında ne düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı ihmal etmeyin.

Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın.

Üniversitelerin açılıp açılmaması hakkında geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Bakan Koca, "Son günlerde ülkemizde vaka sayısının yeniden artışa geçmesi daha fazla dikkatli davranmamızı gerektirmektedir. Yurt içinde kitlesel harekete yol açacak, bir araya gelmeleri, toplanmaları sağlayacak her türlü düzenlemeden kaçınmak zorundayız" dedi ve şunları söyledi: