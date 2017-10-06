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Üniversiteler Siber Güvenlik Eğitimi Verecek

Üniversiteler Siber Güvenlik Eğitimi Verecek
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek Güvenlik
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Siber saldırılar, son yıllarda hem şirketler hem de kişiler için büyük bir tehdit oluşturuyor. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu çoğu ülke, siber güvenlik alanına olan yatırımlarını her geçen gün artırıyor. Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), siber güvenlik uzmanı alanındaki istihdamı genişletmek ve şirketlere güvenlik açığı konusunda danışmanlık verilebilmesi amacıyla Siber Güvenlik Merkezi açtı.

Ülkelerin ulusal güvenlikleri için de önemli bir tehdit oluşturan siber saldırılar, bu alandaki güvenlik açığını kapatmak için eğitimli uzmanları hayati bir gereksinim haline getirdi.

Hem devletler hem de kurumlar, siber güvenlik alanındaki açığı kapatmak için çeşitli çalışmalar yürütüyorlar. Bu konudaki bir önemli adım da Bahçeşehir Üniversitesi’nden geldi. Siber güvenliği sağlayabilecek uzman insan kaynağı yetiştirilmesine yönelik faaliyet yürütmek amacıyla Siber Güvenlik Merkezi'nin açılışını gerçekleştiren Bahçeşehir Üniversitesi, bu alandaki farkındalığı artırmak istiyor.

Siber Güvenlik Merkezi'nde; bilginin korunması ve 'siber güvenlik' konusunda farkındalığın arttırılması, sonrasında profesyonel eğitim içeriği sunulması faaliyetleri yürütülecek.

Milli Güvenliğe Katkı Sağlayacak

Online sistemlerde yaşanan siber tehdit ve saldırılar için alınacak önlemlerin yanı sıra BAU laboratuvarında oluşturulan donanım ve yazılımlarla güçlendirilmiş alt yapı sayesinde, deneyerek, dokunarak, görerek ve çıktılarını izleyerek öğrenmeye imkan sağlanacak.

Siber Güvenlik Merkezi’nin açılışında konuşan Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, Siber Güvenlik Merkezi’nde, sürekli kendini yenileyen ve beşinci boyut olarak da adlandırılan siber harekat alanında eğitimler vererek, projeler yaparak, uygulamalı lisansüstü tezler üreterek Milli Güvenliğimize büyük katkılar sağlayacaklarına inandıklarını belirtti.

Siber uzayın insanların tehdit edilme ve tehdit etme oranını arttırdığını belirten BAU Siber Güvenlik Merkezi Koordinatörü Yrd Doç. Dr. Ahmet Naci Ünal, "Siber güvenlik alanında farkındalık oluşturmak için öncelikle kademeli bir geçiş yapmak gerekiyor. Öncelikle tehditlerin neler olduğu, hangi seviyede olduğu, kimin ne bilmesi gerektiğini tespit etmemiz gerekiyor” dedi.

Ünal, Siber Güvenlik Merkezi’nin yüksek lisans programı gibi işleyeceğini ve buradan çıkacak olan tecrübelerin bir ürüne dönüştürüleceğini söyledi. Ünal, firmalara danışmanlık hizmeti verileceğini  ve milli yazılımları yapmaya katkıda bulunacaklarını ifade etti.

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