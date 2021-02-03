Üniversiteler Yüz Yüze Eğitime Başlayacak mı? Fahrettin Koca Açıkladı!

Bahar döneminde üniversiteler yüz yüze eğitime geçecek mi? Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca, milyonlarca üniversite öğrencisinin kafasındaki soru işaretlerini giderecek bir açıklamada bulundu. Bakan Koca tarafından yapılan açıklamanın bütün ayrıntıları haberimizde.

Üniversiteler Yüz Yüze Eğitime Geçecek mi?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yeni tip koronavirüsün Türkiye'de görünmesi ile uzaktan eğitim ve öğretim sistemine geçmişti. Eğitim ve öğretimin online olarak devam etme kararının alındığı günden bu yana üniversiteler için geçerli olan eğitim ve öğretim sistemi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilkokul, ortaokul ve liseler için alınan yüz yüze eğitim kararıyla beraber tekrardan gündeme gelmişti.

YÖK, geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığından üniversitelerin bahar döneminde açılıp açılmaması hakkında acil görüş istemişti. Sağlık Bakanı Koca ise üniversitelerin açılıp açılmayacağı hakkında beklenen açıklamayı yaptı.

Bilim Kurulumuz bugün haftalık toplantısını yaparak aşılama çalışmalarını ve hastalığın seyrini gözden geçirdi. Mutasyonlar ve vakaların yeniden artış trendine karşı dikkat edilecek hususlar gündemdeydi. pic.twitter.com/RvvRSrwAnL — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 3, 2021

Fahrettin Koca, konu hakkında yaptığı açıklamada, "Okullarımızda sınırlı bir şekilde yüz yüze eğitime tekrar başlanması yönünde karar alındı. Hareketliliğin daha az olduğu köy okullarında 15 Şubat'tan itibaren yüz yüze eğitime başlanacak. Mart ayında ise ilkokullarımız, 8 ve 12'inci sınıflar ve özel eğitim okullarında salgının seyrine göre kontrollü ve seyreltilmiş şekilde eğitimin başlaması hedeflenmektedir" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, "Sınırlı da olsa artan hareketlilikle beraber doğacak muhtemel risklere karşı sıkı bir takip yapılacaktır. Elde edilecek bulgular sonraki adımlarımızın belirleyicisi olacaktır. Biliyoruz, öğrencilerimiz okullarını, öğretmenlerimiz öğrencilerini özledi. Ailelerimizin bu husustaki endişelerinin farkındayız. Ancak salgının hızının artması ile kaybolabilecek hayatların telafisi mümkün değildir. Bunu gözeterek çok hassas bir denge içinde hareket etmemiz gerekmektedir" sözlerini kullandı.

Üniversitelerin açılıp açılmaması hakkında açıklama yapan Bakan Koca, "Son günlerde ülkemizde vaka sayısının yeniden artışa geçmesi daha fazla dikkatli davranmamızı gerektirmektedir. Yurt içinde kitlesel harekete yol açacak, bir araya gelmeleri, toplanmaları sağlayacak her türlü düzenlemeden kaçınmak zorundayız" ifadelerine verdi ve açıklamasına şu şekilde devam etti: