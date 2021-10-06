Üniversitelerde Alınacak Koronavirüs Tedbirleri Belli Oldu

Üniversitelerde alınacak koronavirüs tedbirleri açıklandı. Uygulanacak önlemler arasında sınıf ve amfilerde yüksek sesle ve hızlı ders anlatılmaması da yer alıyor. Koronavirüs önlemlerine ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Üniversitelerde Alınacak Koronavirüs Tedbirleri Neler?

Eğitim ve öğretim yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile uzun bir süre boyunca dijital ortamda gerçekleşti. 2021-2022 eğitim öğretim döneminin ise yüz yüze olarak yapılmasına karar verilmişti. Peki, üniversitelerde uygulanacak COVID-19 önlemleri neler?

NTV'deki habere göre üniversitelerde yeni tip koronavirüs salgını döneminde bazı tedbirler uygulanacak. Paylaşılan bilgilere göre amfi ve sınıflarda yüksek sesle ve hızlı ders anlatılmayacak. Bazı üniversitelerde akademisyenlere damlacık yayılımının önüne geçmek için "Yüksek sesle ve hızlı konuşarak ders anlatmayın. Damlacık yayılımı yüksek seste 2.5 metreye kadar ulaşabilir" uyarısı yapıldı.

Akademsiyenler dersleri maske ile anlatacak. Maskenin çıkarılması gereken durumlarda ise yüksek sesle ders anlatılmayacak. Üniversitelerde alınacak diğer önlemler ise şu şekilde:

Üniversitelerde dersliklerde, kampüslerde, toplantı salonlarında maske, mesafe ve hijyene özen gösterilecek. Özellikle kapalı alanlarda sürekli olarak maske kullanılması gerekecek.

Bazı üniversitelerde akamisyen ve öğrencilerin aşı ya da PCR testi zorunlu olacak. Aşı yaptırmayan öğrenci ve akademsiyenlerden kampüs girişinde 72 saat öncesine ait PCR testi istenecek.

Derslik ve laboratuvarların havalandırılmasına dikkat edilecek.

Kampüs içerisinde yer alan ortak kullanım alanları düzenli olarak temizlenecek.

Sosyal faaliyetler mümkün olduğunca açık havada düzenlenecek.

Sınıf içerisinde oturma düzeninde öğrenciler arasında en az 1 metre olacak. Ders içeriği, uygulama ve faaliyete göre bu mesafe arttırılabilecek.

Dersler mümkün olan en az sayıda öğrenci ile işlenecek.

Blok derslerin yerine dersler arasında salonun büyüklüğüne göre en az 10 dakika ara verilecek. Böylelikle sınıfın havalandırılması sağlanacak.

Damlacık yayılımı nedeni ile şarkı söyleme, koro çalışması, tiyatro provaları gibi yüksek ses ile yapılan etkinlikler büyük salonlarda yapılacak.

Sosyal ortamlar için alınan önlemler yurtlar için de uygulanacak. Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurulların alacağı kararlar doğrultusunda düzenlemeler yapılacak.

Türkiye'de Uygulanan Koronavirüs Aşıları Nasıl Takip Edilir?