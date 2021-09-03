YÖK Başkanından Üniversitelerde Hibrit Model Açıklaması

Üniversitelerde hibrit model olacak mı? Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, konu ile ilgili oldukça önemli bir açıklamada bulundu. YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar tarafından yapılan açıklamaya dair merak edilen detaylar haberimizde.

Üniversitelede Hibrit Model Olacak mı Sorusu Yanıtlandı

AA'daki habere göre yüz yüze eğitim ve koronavirsü tedbirlerine ilişkin kararları üniversiteler ile paylaştıklarını belirten YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, bu kararların başında hibrit ya da harmanlanmış veya karma tabir edilen öğretim usullerinin üniversiteler tarafından kullanılabileceğini karara bağladıklarını ifade etti.

Üniversitelerin harmanlanmış model ile beraber yüz yüze ders yapma imkanının yanı sıra YÖK'ün aldığı kararla derslerin yüzde 40'ını çevrim içi olarak yapabilme yetkisine sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Özvar, üniversitelerin bu konuda gerekli çalışmayı tamamladığını söyledi ve şu sözler ile devam etti:

"Yani üniversitelerimiz şu anda hangi derslerini yüze yüze, hangi derslerini online olarak yapacağını belirlemiş ve kendi kamuoyuyla paylaşmış bulunmaktadır."

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, "Yükseköğretim Kurulu salgından bağımsız olarak derslerin ve AKTS kredilerinin yüzde 40'ına kadar olan kısmını üniversitelerin online olarak verebileceğini veya çevrim içi verebileceğini karara bağlamış vaziyette" dedi.

Bunun salgına bağlı bir karar olmadığının altını çizen Prof. Dr. Özvar, "Bu salgın şartlarında salgının seyrine göre üniversiteler kredilerinin veya derslerinin o kadarlık bir kısmını online olarak verebilecekler diye ifade ediyoruz" diye konuştu.

Bu eğitim usulünün ya da yönteminin kullanılabilmesinin üniversitelerin veya yükseköğretim kurumlarının yetkisi dahilinde olduğunu belirten Prof. Dr. Özvar, "Kendileri kendi mahalli şartlarında, üniversitenin içinde bulunduğu duruma, öğrenci sayısına, derslik sayısına, öğrenci yoğunluğuna, öğrenci başına düşen kapalı alan metrajına göre bu enstrümanı tabiri caizse kullanabileceklerdir" ifadelerine yer verdi.

Üniversitelerin bu konuda tam yetkili olduğunun altını çizen Prof. Dr. Özvar, üniversitelerin hazırlıklarını bu konuda tamamladıklarını söyledi ve "Bu salgın şartlarında öğrencilerini dersliklerine, kampüslerine beklemektedirler" sözlerini kullandı.

Üniversite öğrencilerine koronavirüs aşısı yaptırmaları konusunda çağrıda bulunan Prof. Dr. Özvar, "Yükseköğretim Kurulu Başkanı olarak üniversitelerimizde yüz yüze eğitime gelecek öğrenci kardeşlerimden, benim gelecekteki meslektaşlarımızdan istirhamım, ricam aşı olmalıdır. Ben de onlara bu vesileyle aşı olmalarını tavsiye ediyorum ve öneriyorum" dedi.