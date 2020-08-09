Üniversitelerde Uzaktan Eğitim Devam Edebilir! İşte Detaylar

Üniversitelerin açılmasına sayılı günler kala öğrencilerin kafasında bu sene de uzaktan eğitimin uygulanıp uygulanmayacağı ile ilgili soru işaretleri oluşuyor. Peki, üniversitelerde uzaktan eğitim devam edecek mi? Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, konu ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.

Üniversitelerde Uzaktan Eğitim Olacak mı?

Prof. Dr. Ceyhan, "Lise ile üniversite arasında çok büyük bir farklılık yok. Tabii bunun dengesini kurmak önemli, mümkün olduğu kadar uzaktan eğitimle yapmaya çalışmak lazım. Ama bazı alanlar var ki örneğinİ bizim tıp fakültesinde öğrencilerin hiç hasta görmeden sadece uzaktan eğitimle yetiştirilmesi mümkün değil. Bunlar belirlenip, geri kalanlar için olabildiği kadar online, internet üzerinden yapılmalı" dedi.

Prof. Dr. Ceyhan, "Çok zorunlu olanlar sadece ama şartlar çok iyi sağlanarak, 1,5 metrelik mesafe, temas riski ortaya çıktığında maskeyi takmak gibi önlemleri mutlaka alarak eğitimin öyle ayarlanması lazım. Amerika'da, Avrupa'da birçok üniversite şimdiden açıkladı, önümüzdeki yıl sadece online eğitim yapacağını" şeklinde konuştu.

Koronavirüs tedbirlerine uyulmadığını belirten Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Bizim seçtiğimiz normalleşme yönteminde kural olarak biz birdenbire hızlı bir şekilde tedbirleri kaldırdığımızda bunlar beklenir. Yani işte uzun süre takılabilirsiniz, aşağı indiremeyebilirsiniz. Nitekim bizim yaşadığımız gibi arada da artışlar yaşarsınız. Ama o dönemlerde müdahale etmek gerekir. Yani yeni, farklı tedbirlerle müdahale etmeniz gerekir. Etmediğiniz zaman kendi kendine vakaların azalma şansı yoktur. Çünkü halkın uyum oranı belli ve giderek de azalıyor" ifadelerini kullandı.

Hastanelerde tedavi gören koronavirüs hastalarınının arttığı iddiası ile ilgili de bazı açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ceyhan, "Mesela Ankara'da biz gerçekten şu anda artış yaşıyoruz. Bazı illerde mesela ilk dönemde çok fazla vakası olmayıp şu anda daha çok vakası olan iller var. İstanbul, İzmir gibi o dönemde çok olup, şu anda daha az vakası olan iller var. Dolayısıyla Türkiye’nin genelinde çok daha iyi durumda, ama il il baktığınızda birbirinden farklı tablolar görüyorsunuz" ifadelerine yer verdi.