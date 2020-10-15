Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Üniversitelerde Yüz Yüze Eğitim Açıklaması!

Üniversitelerin uzaktan eğitim ile başlamasının sonrasında hem velilerin hem de öğrencilerin kafasında "Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?" şeklinde bir soru meydana gelmişti. Yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı ile ilgili soruların cevabını merak eden öğrenciler, uzun bir zamandan beri konu ile ilgili yapılacak önemli açıklamaları bekliyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğrencilerin kafasındaki soru işaretlerini ortadan kaldırdı.

Üniversitelerde Yüz Yüze Eğitim Ne Zaman Başlayacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni’ne katıldı. 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni’nde üniversitelerde yüz yüze eğitim ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah mümkün olan en kısa sürede yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni’nde konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Yeni bir projenin müjdesini paylaşmak istiyorum: YÖK-Anadolu projesi. Bu çalışma Anadolu'daki yeni gelişen üniversiteleri nispeten daha gelişmiş üniversitelerle eşleştirerek, eksikliklerin hızlıca giderilmesini hedefliyor" ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamada, "Bu dönemde yüz yüze eğitimin başladığı öğrenciler arasında salgının seyrini biz bilmek istiyoruz. 2 hafta geçtikten sonra başlayan yaş grubuyla ilgili vaka sayısını değerlendirip kademeli geçişe de geçmiş olacağız. O yüzden 3 haftalık sürecin sonucuna göre bir değerlendirme yapılacak" ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye Koronavirüs Son Durumu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı son açıklamaya göre ülkemizde 14 Ekim'den itibaren toplam hasta sayısı 338.779 oldu. Ülkemizde COVID-19 salgını nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 8.957'ye yükseldi. İyileşen hasta sayısının 298.368 olduğu açıklandı. Ağır hasta sayısının 1.418 olduğu belirtildi.