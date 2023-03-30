Üniversitelerde Yüz Yüze Eğitim Başlıyor: Tarih Açıklandı!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi için düzenlediği basın toplantısında, üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlangıç tarihini açıkladı. Buna göre üniversitelerde yüz yüze eğitim 3 Nisan itibarıyla başlayacak.

Öğrencilerden yüz yüze eğitim almak istedikleri takdirde devam şartı aranmayacak olup, sınıflarda yüz yüze eğitim verilebilecek. Bunun yanı sıra uzaktan öğretim de devam edecek.

Yeni kararlarla birlikte öğrencilerin sınıflarda yüz yüze eğitim alma seçeneği genişlemiş oldu. Bu karar, öğrencilerin isteklerine ve ihtiyaçlarına cevap verirken, aynı zamanda salgın döneminde de güvenliği sağlamak amacıyla uygun bir adım olarak değerlendirilebilir.

Yüz Yüze Eğitim 3 Nisan'da Başlıyor

YÖK Başkanı Erol Özvar'ın açıklamalarının tamamı ise şu şekilde: