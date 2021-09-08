YÖK Başkanı Özvar, Üniversitelerde Yüz Yüze Eğitimin Detaylarını Açıkladı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar tarafından yapılan açıklama ile birlikte üniversitelerde yüz yüze eğitimin detayları belli oldu. YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, 2021-2022 eğitim ve öğretim döneminde yüz yüze eğitimin yapılacağını açıkladı ve kampüslerde koronavirüse ilişkin sürecin dijital sistemlerle yakından izleneceğini belirtti.

Üniversitelerde Yüz Yüze Eğitim Süreci Nasıl Olacak?

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, AA muhabirine yüz yüze eğitimin detaylarına ilişkin oldukça önemli açıklamada bulundu. Üniversitelerde öğrencilerin 1,5 yıldır uzaktan eğitim aracılığıyla derslerine devam ettiğini belirten Prof. Dr. Özvar, "Uzaktan eğitimin, yükseköğretimde yüz yüze eğitimin yerini alması veya onu ikame etmesi beklenemez. Örgün eğitimde asıl olan yüz yüze eğitimdir" dedi.

Prof. Dr. Özvar, üniversitelerin kampüs ve derslik binalarında maske ve mesafe kurallarına uyulması, tıbbi danışmanlık verilebilmesi, dersliklerin mümkün mertebe havalandırılması, ders saatlerinin sınırlı tutulması, blok derslerin yapılmaması, mutlaka ara vererek dersliklerin havalandırılmasının sağlanmasının basit gibi görünen fakat salgını yayılmasını azaltmada büyük önem taşıyan önlemler olduğunu açıkladı.

Üniversitelerde yüz yüze eğitim süreci hakkında açıklama yapan YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, havalandırma koşulları iyi olmayan amfi ve dersliklerle laboratuvarlarda maksimum kişi sayısı ve kapasitenin aşılmaması ve öğrencilerin gruplara bölünmesinin önemli uygulamalar olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Özvar, "Üniversitelerimizde, derslerin yüzde 40'ı veya herhangi bir dersin yüzde 40'ı uzaktan eğitim yoluyla yapılabilecek. Yani bu şekilde üniversitelerimizde yüz yüze eğitim devam ederken bir taraftan da öğrencilerimiz dersin bir kısmını uzaktan eğitim usulleriyle alabilecek" dedi.

Uzaktan eğitimin yalnızca çevrim içi değil, derslere ait eğitim materyallerinin bir bölümünün sisteme önceden yüklenmesi yoluyla da olabileceğini ifade eden Yök Başkanı Özvar, böylelikle öğrencilerin istedikleri zaman bu derslere ve notlara ulaşabileceğini söyledi.

Üniversitelerin derslerin bir kısmını yüz yüze verirken aynı anda çevrim içi olarak da öğrencilerine ulaştırabileceğini, bunun yanı sıra derslerin video kayıtlarının izlenmesini mümkün hale getirebilecek uygulamalar yapılabileceğini belirten Prof. Dr. Özvar, açıklamasına şu ifadeler ile devam etti:

"Böylece yüz yüze eğitimin yanı sıra çevrim içi, senkron ve asenkron gibi uzaktan eğitim yöntemleriyle öğretimin daha zengin şekilde yürütülmesine imkan sağlanacak. COVID-19 süreci içinde üniversitelerimiz, bu öğretim yöntemlerinden diledikleri şekilde istifade edebilecek."

Üniversitelerde Salgın HES Kodu ile Takip Edilecek

Prof. Dr. Özvar, "Gerek YÖK olarak gerek üniversiteler olarak öğrencilerimiz, öğretim elemanlarımız ve idari personelimizle ilgili COVID-19 verileri, HES kodu üzerinden takip edilecek" şeklinde konuştu. Kampüslere ve yerleşkelere kimlik ibraz etmek suretiyle girilebildiğini belirten Prof. Dr. Özvar, "Üniversitelerimiz de bu konuda HES kodu çalışmalarını Sağlık Bakanlığı ile yürütmektedir. Bu konuda çok gelişmiş bir iletişim altyapımız bulunuyor" dedi.

Üniversitelerin koronavirüs ile ilgili anlık dijital verileri güncellenmiş bir biçimde Sağlık Bakanlığından alabileceğini söyleyen Prof. Dr. Özvar, "Üniversiteler, kendi öğretim elemanları, idari personel ve öğrencileriyle alakalı COVID-19 aşı, risk, enfekte ya da karantina gibi durumlara ait dijital verileri Sağlık Bakanlığından takip edebilecek" diye konuştu.

Üniversitelerde Koronavirüs Vakası Olursa Ne Yapılacak?

Sağlık Bakanlığının sosyal alanlarda, kapalı alanlarda bir vaka ortaya çıktığında hangi tedbirlerin alınacağını YÖK ile paylaştığını belirten Prof. Dr. Özvar, böyle bir durumda Sağlık Bakanlığının yayımladığı rehbere göre hareket edieceğinin altını çizdi ve şu şekilde devam etti: