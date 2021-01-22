Üniversitelerde Yüz Yüze Eğitim Ne Zaman Başlayacak? İşte Detaylar

Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, son dönemin en çok merak edilen sorusunu yanıtladı.

Üniversitelerde Yüz Yüze Eğitim Tarihi Belli Oldu mu?

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, hem öğrencilerde hem de velilerde iki ayrı görüşün mevcut olduğunu belirtti. Prof. Dr. İlham, bir grubun “Üniversiteler açılsın, tamamen yüz yüze olsun” dediğini, diğer grubun ise “Tamamen çevrim içi olsun” dediğini söyledi.

Prof. Dr. İlhan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Her iki grubun da kendince haklı gerekçeleri var ama doğru olan şu; rakamların gidişatına bakıp her üniversite kendi olanakları, kendi yeterlilikleri, yürüttükleri eğitim programları dahilinde eğitimin 'çevrim içi+yüz yüze' ya da sadece 'yüz yüze' olacağına karar vermesi gerekecek. Üniversiteler kendi kararları ile bu süreci yönlendirecekler. Her üniversitenin kendi programını kendisi yaparak ilerlemesi doğru olacaktır" dedi.

Okulların peyderpey açılması gerektiğini belirten Prof. Dr. İlhan, "Bu sırada öğretmenlerimiz de aşıda ikinci grupta yer alıyor. Bu grubun aşılanması ile beraber günlük rutine dönmek söz konusu olabilir. Evet okullar açılacak belli bir zaman sonra, ondan sonra üniversitelerin açılması değerlendirilebilir elbette; ama vatandaşların gezmek için, sosyalleşmek için dışarıya çıkmaktan biraz itina etmeleri söz konusu olursa bu sefer hem okuluna giden çocuklarımız hem de işine giden kişiler daha rahat ederler. Sosyal alanlarda biraz tasarrufa gitmemiz söz konusu olursa pandeminin üstesinden çok daha rahat gelebileceğimizi vurgulamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Okulların açılması için hasta ve vak sayısının düşmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. İlhan, "Net bir rakam vermek pek mümkün değil; ama hastanın ötesinde vaka sayısının da aşağıya gelmesi gerekiyor. Vaka sayısında şu sıralar biraz yükseklik söz konusu” şeklinde konuştu ve açıklamasına şu şekilde devam etti: