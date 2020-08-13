Üniversitelerin Açılış Tarihi Açıklandı: Üniversiteler Ne Zaman Açılacak?

" Üniversiteler ne zaman açılacak? " sorusunun yanıtı belli oldu. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Twitter hesabı üzerinden üniversitelerin açılış tarihi hakkında açıklama yaptı. İşte üniversitelerin açılış tarihi.

Üniversiteler Ne Zaman Açılacak? Üniversitelerin Açılış Tarihi

Yekta Saraç yaptığı açıklamada "YÖK olarak, bugün itibariyle üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik" dedi. Üniversiteler 1 Ekim'de açılacak.

Saraç açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

"YÖK olarak, bugün itibariyle üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik. Bunun yanı sıra kampüslerdeki öğrencilerin seyreltilmesi, hareketliliğin azaltılması da önemli olup bunun için üniversitelerimize karar alma süreçlerinde geniş imkân tanıdık.

Böylece üniversitelerimizin fakülte ve program bazında farklı uygulamalar yapabilmeleri mümkün hale geldi. Salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar için yapılacak olan uygulamalara yönelik hususlarda üniversitelerimizin ilgili kurulları karar verecek.

Aileleri tarafından bizlere emanet edilen sevgili öğrencilerimiz başta olmak üzere, bütün akademik ve idari personelin sağlığının karar süreçlerimizde en fazla dikkat ettiğimiz husus olduğunun altını çizmek isteriz"