Üniversiteye Giriş Sınavları Kaldırılacak mı? YÖK Başkanından Açıklama Geldi!

YÖK Başkanı Özvar, son günlerde üniversiteye giriş sınavlarının kaldırılması olasılığı etrafında süregelen tartışmalara değinerek YÖK'ün mevcut tutumuna ışık tuttu. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin üniversite sınavlarının kaldırılacağı günlerin uzak olmadığı yönündeki açıklamalarına cevaben Özvar, şu an için bir hazırlık bulunmamakla birlikte Cumhurbaşkanı tarafından yönlendirilmesi halinde Kurul'un alternatif yaklaşımları araştırmaya açık olduğunu belirtti.

Özvar, dünya genelindeki üniversitelere seçme ve yerleştirme usullerinin çeşitliliğine dikkat çekerek, bazı ülkelerde genel bir giriş sınavı uygulanmadığına işaret etti. Bunun yerine, bu ülkelerdeki öğrencilerin ilk ve orta öğretimdeki akademik başarılarına göre üniversitelere başvurmakta olduğunu ve üniversitelerin de adayları buna göre değerlendirip seçmekte olduğunu söyledi.

YÖK Başkanı Özvar: "Sınavların Kaldırılması Gündemde Değil"

Özvar ayrıca Türkiye'nin yükseköğretime giriş sınavları konusundaki kapsamlı deneyiminin değerini vurgulayarak, bunun pazarlanabilir bir hizmet ihracatı olarak değerlendirilebileceğini öne sürdü. Bununla birlikte mevcut koşullarda şu anda üniversite giriş sınavını kaldırmaya yönelik bir planlarının olmadığını da açıkça ifade etti.

Özvar ayrıca Türkiye'de yükseköğretime ilişkin bazı kayda değer istatistikleri de paylaştı. Özvar, 2022-2023 akademik yılında yükseköğretime kayıtlı toplam öğrenci sayısının 6.950.142'ye ulaştığını bildirdi.

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