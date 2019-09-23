Ünlü Akıllı Saat Markası Fitbit Satışa Çıkarıldı!

Ünlü akıllı saat ve akıllı bileklik markası Fitbit satışa çıkarıldı.

Sektörde tanınan ve güvenilir bir isme sahip olan Fitbit, son zamanlarda önemli sorunlar yaşıyor. Akıllı saat tarafında Samsung ve Apple ile teknolojik gelişmeler açısından rekabet edemeyen şirket, akıllı bileklik tarafında ise Xiaomi ve Huawei gibi markalarla fiyat açısından rekabet etmekte zorlanıyor.

Bazı bölgelerde satışlarını yükseltmeye devam eden şirket, küresel olarak baktığımızda pek de iyi günler geçirmiyor. Akıllı saat tarafında yaklaşık 150 milyon dolarlık zarar açıklayan şirket, Samsung'un ve Apple'ın gelişmelerini takip edemiyor. EKG, düşme algılama, üçüncü parti uygulamalar, cihazlar ile üstün senkronize ile öne çıkan rakipler, Fitbit'e ter döktürüyor diyebiliriz.

Son gelişmeler ise Fitbit yönetiminin Qatalyst Partners isimli yatırım şirketi ile görüşme halinde olduğunu gösteriyor. Olası satın almalara karşı bu şirketi görevlendiren şirket, bu noktada alıcılarını bekliyor. Yine ortaya çıkan haberlere göre, yatırım şirketi de Google'ı ikna etmek için oldukça yoğun bir şekilde çalışıyor.

Son zamanlarda akıllı saat tarafında oldukça yoğun adımlar atan Google, bu satın alma ile birlikte akıllı saat pazarına aktif bir oyuncu olarak giriş yapabilir. Pixel modellerinde olduğu gibi uygun bir platform oluşturulması halinde başarılı olma ihtimali bulunan marka, şu an için bu konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.