Ünlü Analist Yeni iPhone’ların Fiyatlarını Açıkladı

iPhone’lar ile ilgili yayınladığı tutarlı bilgilerle tanınan eski KGI Securities çalışanı Ming-Chi Kuo, bu yıl piyasaya çıkacak olan iPhone’lar hakkında yeni bilgiler paylaştı. TF International Securities isimli yeni firmasına geçtikten sonra iPhone’lar hakkında ilk notunu paylaşan ünlü analist, Apple’ın bu yılki fiyat stratejisi hakkında önemli detaylar verdi.

Kuo, Apple’ın daha agresif bir fiyat stratejisi benimseyeceğini tahmin ediyor. Kuo’ya göre bu durum fiyatların yükselmeyeceği anlamına geliyor ve bunun şu nedenlere dayandığını söylüyor: Birincisi, “olgunlaşan ve neredeyse doyma noktasına gelen akıllı telefon pazarında yüksek fiyatların olumsuz etkisi.”, ikinci sebeb ise, “Apple'ın, üretim verimindeki artışlar ve bileşenlerin maliyetlerindeki düşüşler nedeniyle bu yıl daha iyi bir maliyet yapısına sahip olması". Kuo ayrıca, Apple’ın Face ID kullanıcılarını ve genel olarak Apple cihazlarını kullananların sayısını arttırarak “Apple servislerinin ve kültürünün tanıtılıp yaygınlaşmasından fayda sağlama.” amacında olduğunu dile getiriyor.

Apple’ın Eylül ayında 3 yeni iPhone modeli tanıtacağını söyleyen Kuo’ya göre, 6.5-inç OLED ekranlı iPhone X Plus’un fiyatı 900 - 1000 dolar arasında olacak. 5.8- inç OLED ekranlı iPhone X’in fiyatı 800 - 900 dolar, iPhone X’e benzer bir tasarımda daha düşük seviyeli 6.1-inç LCD ekranlı bir iPhone modeli ise 600 - 700 dolar arasında bir fiyat etiketiyle satılacak.

Görünüşe bakılırsa Apple, akıllı telefon pazarının doygunluk noktasına ulaşmak üzere olduğunun ve yüksek fiyatlı telefonları satmanın giderek daha da zorlaştığının farkında. Şirket bu nedenle akıllı telefon fiyatlarını olabildiğince uygun seviyelerde tutmaya çalışıyor ve üst seviye cihazların yanısıra orta seviyeye ve giriş seviyesine hitap eden modeller üzerinde de çalışıyor. Kuo’ya göre, Apple bu 3 yeni iPhone modelini Eylül ayındaki bir etkinlikte tanıtacak ve aynı ay içerisinde hepsini satışa sunacak.