Ünlü Animasyon Filmi The Incredibles 2'den İlk Fragman Geldi

Vizyona girdiği 2004 yılında gişeleri altüst eden ve yakaladığı başarıyla adını gelmiş geçmiş en iyi animasyon filmleri arasına yazdıran The Incredibles (İnanılmaz Aile) tam 13 yıl aradan sonra geri dönüyor! Disney-Pixar, nihayet sessizliğini bozdu ve filmin devamı olan The Incredibles 2 için bir teaser yayınladı!

Hatırlayanlar olacaktır; Türkiye'de vizyona girdiği tarihte özellikle dönemin çocuklarının sinemaya akın ettiği The Incredibles, kendisine özel bir hayran kitlesi yaratmıştı. Tüm dünyada yakaladığı gişe başarısının ardından kesin gözle bakılan devam filmi için beklenen açıklama bir türlü gelmemiş ve bu durum büyük bir hayal kırıklığına sebep olmuştu.

Disney, bu suskunlığunu 2015 yılında bozmuş ve serinin devam filmi için müjdeyi vermişti. Fakat geçen 2 yılda yine ses soluk kesilmiş, The Incredibles için tek bir açıklama dahi yapılmamıştı.

Ve nihayet, uzunca bir zamandır beklenen devam filminden ilk teaser geldi. Pixar'ın marifetli ellerinden çıkacak The Incredibles 2'den gelen sıcak sıcak teaser'la birlikte, filmin ne zaman çıkacağını da öğrenmiş olduk.

Serinin ikinci filmi, Parr ailesinin süper güçlerine odaklanmaya devam edecek ancak aileye katılan minik üye her şeyi değiştirecek gibi. İlk filmin sonunda gördüğümüz bebek Jack-Jack, süper güçlerinin farkına varıyor. Teaser'dan da anlayacağız üzere, minik Jack-Jack'in ortalığı birbirine katması bir hayli muhtemel.

Bob Parr ya da Bay Incredible, Jack-Jack'in lazerli gözlerinden nasibini alıyor. Ailenin diğer üyeleri hakkında şu an için herhangi bir bilgimiz yok, zira yayınlanan teaser bir hayli kısaydı. Bununla birlikte Disney’in hayranlara yönelik yaz etkinliği olan D23’te yeni filmin Elastigirl (Lastik Kız) üzerine yoğunlaşacağını açıklamıştı.

Başrollerinde Craig T. Nelson, John Ratzenberger, Sarah Vowell ve Huck Milner‘ı izleyeceğimiz The Incredibles 2'nin yönetmen koltuğunda Brad Bird oturuyor.

The Incredibles 2, 15 Haziran 2018 itibarıyla ABD ve İngiltere'de gösterime girecek.

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