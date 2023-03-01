Ünlü Anime Serisi Fortnite'a Geliyor

Son yıllarda iş modelini "Crossover" yani marka iş birliği üzerine kuran Fortnite, iddiaya göre yakın zamanda anime dünyasının en sevilen isimlerinden biriyle birliktelik kuracak.

Reddit'te paylaşılan bir duyuma göre en sevilen battle royale oyunlarından biri olan Fortnite, ünlü anime serisi Attack on Titan ile iş birliğine gidecek. Yani, önümüzdeki günlerde Attack on Titan karakterlerini Fortnite'ta görmemiz mümkün.

Titanlara Karşı Savaştığımız Bir Etkinlik Olabilir

İlk olarak manga şeklinde yayımlanmaya başlayan, yakalanan büyük başarı sonrasında 2013 yılında anime dizisi çekilen Attack on Titan, 2023 yılında son sezonu için hazırlık yapıyor. Serinin milyonlarca hayranı final bölümleri için nefeslerini tutmuşken Fortnite'ın oluşan popülerlikten yararlanmak istediği belirtiliyor.

Fortnite ile Attack on Titan arasında bir birliktelik kurulacağı dışında herhangi bir bilgi paylaşılmazken birçok kişi, Eren Yaeger ve Levi Ackerman gibi ikonik karakterlerin kozmetik olarak oyun içerisinde sunulacağını düşünüyor.

Öte yandan anime serisinin klasikleşen, temelde kancalar yardımıyla anime karakterlerinin havada uçarak titanlara karşı savaşmasını sağlayan omni-directional maneuvering gear aletinin de Fortnite'a eklenmesi bekleniyor. Bir diğer iddiaya göre ise titanlara karşı savaştığımız sınırlı süreye sahip bir etkinlik de Fornite x Attack on Titan iş birliği çerçevesinde oyuna eklenecek.