  1. Tamindir
  2. haber
  3. Sosyal Medya
  4. Ünlü Basketbolcu Kobe Bryant, Hayatını Kaybetti!

Ünlü Basketbolcu Kobe Bryant, Hayatını Kaybetti!

Ünlü Basketbolcu Kobe Bryant, Hayatını Kaybetti
Emre Fırtına
Emre Fırtına - | Sosyal Medya

Dünyaca ünlü basketbolcu Kobe Bryant, geçirdiği helikopter kazası sonucu hayatını kaybetti. Tüm dünyayı şoke eden ve hüzne boğan bir haber geldi. Gündeme bomba gibi düşen haberin ayrıntılarını bir araya getirdik.

Kobe Bryant, Helikopter Kazası Geçirdi ve Hayatını Kaybetti!

41 yaşındaki NBA efsanesi Kobe Bryant'ın Kaliforniya'nın Calabasas kentinde helikopter kazası geçirdiği açıklandı. 5 kişinin bulunduğu helikopterde bir yangın meydana geldiği ve kimsenin kurtulamadığı açıklandı.

Helikopterin sis nedeniyle tepeye çarptığı duyuruldu. Ekipler yaptıkları açıklamalarda helikopterden kurtulan olmadığını söyledi. Helikopterde Kobe Bryant'ın kızlarının da olduğu söylenmekte.

Detaylar geldikçe haberimizi güncelleyeceğiz.

Kobe Bryant'ın ölüm haberini alan kullanıcılar sosyal medya hesapları üzerinden paylaşım yapmaya başladılar. Kobe Bryant, Twitter'ın Dünya gündeminde 1. sıraya yerleşti. Hemen aşağıdan kullanıcılar attıkları tweetlere bakabilirsiniz.

ETİKETLER: kobe bryant

YORUMLAR