Ünlü Basketbolcu Kobe Bryant, Hayatını Kaybetti!

Dünyaca ünlü basketbolcu Kobe Bryant, geçirdiği helikopter kazası sonucu hayatını kaybetti. Tüm dünyayı şoke eden ve hüzne boğan bir haber geldi. Gündeme bomba gibi düşen haberin ayrıntılarını bir araya getirdik.

Kobe Bryant, Helikopter Kazası Geçirdi ve Hayatını Kaybetti!

41 yaşındaki NBA efsanesi Kobe Bryant'ın Kaliforniya'nın Calabasas kentinde helikopter kazası geçirdiği açıklandı. 5 kişinin bulunduğu helikopterde bir yangın meydana geldiği ve kimsenin kurtulamadığı açıklandı.

Helikopterin sis nedeniyle tepeye çarptığı duyuruldu. Ekipler yaptıkları açıklamalarda helikopterden kurtulan olmadığını söyledi. Helikopterde Kobe Bryant'ın kızlarının da olduğu söylenmekte.

Detaylar geldikçe haberimizi güncelleyeceğiz.

Kobe Bryant'ın ölüm haberini alan kullanıcılar sosyal medya hesapları üzerinden paylaşım yapmaya başladılar. Kobe Bryant, Twitter'ın Dünya gündeminde 1. sıraya yerleşti. Hemen aşağıdan kullanıcılar attıkları tweetlere bakabilirsiniz.

Bu dünyadan bir Kobe geçti.. Senin gibisi bir daha gelmeyecek, huzurla uyu idol. pic.twitter.com/6rS7xrTwgM — Ömer Bey (@Omer_Guney93) January 26, 2020

2020'nin güzel olacağına inanmıştım.

Bir ay hiçte güzel geçmedi.



Şimdi de Kobe Bryant...

Bir nesle basketbolu sen sevdirdin. Seni hep efsane olarak hatırlayacağız 🏀⛹️#KobeBryant pic.twitter.com/0MsFdeUeFt — Visal. (@bonitabendis) January 26, 2020

Bazılarımızın zamanında sabah 4 te kalkıp nba izleme sebebi koca bir nesile basketbolu sevdiren adam Kobe Bryant’ı kaybettik. pic.twitter.com/KVPdCv7mIJ — Doğan (@Dgnzsvncc) January 26, 2020

Kalbim bu aralar öyle çok üzülüyor ki anlatamam hep kötü haberler alıyorum huzur içinde uyu kobe seni hep küçüklüğümde yokluktan dolayı futbol topu ve evimizin penceresine yaptığım sepetle basketbol oynadığım ve her baskette işte kobe Bryant geliyor ve basket diye hatırlayacağım. pic.twitter.com/Cgrhftzt9H — 𝐁𝐄𝐍𝐂𝐄 𝐈𝐁𝐑𝐀𝐇𝐈𝐌 (@iqrahim7) January 26, 2020