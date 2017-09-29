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  4. Ünlü Blogger, Yalanı Ortaya Çıkınca Rekor Ceza Yedi

Ünlü Blogger, Yalanı Ortaya Çıkınca Rekor Ceza Yedi

gibson
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Yağız Sarman
Yağız Sarman Sosyal Medya

Kansere karşı alternatif tedavilerle ve beslenme teknikleriyle ülkesi Avustralya’da ün yapan blog yazarı Belle Gibson, kendisinin de beyin kanserini yendiğini takipçileriyle paylaşmıştı. Böylelikle inandırıcılığını artıran Gibson’ın aslında hiç kansere yakalanmadığının anlaşılması üzerine kendisine rekor bir para cezası geldi.

Sosyal medyada insanları yanlış yönlendirmek son zamanlarda sıkça karşılaşılan bir durum. Milyonlarca takipçisi olan kullanıcıların özellikle sağlık gibi hassas konularda kitleleri aldatması ve bu yolla gelir elde etmesi hukuk organları tarafından ciddiye alınmaya başlandı. Bu durumun son örneklerinden biri olan Gibson’a ise Melbourne Federal Mahkemesi tarafından 410 bin Avustralya doları yani yaklaşık 1 milyon 115 bin TL para cezası verildi.

İnandırıcılığını artırmak için kanseri yendiğini iddia eden Gibson’ın yalanı kendisine pahalıya mal olurken, konuyla ilgili yazdığı kitaptan elde ettiği gelirin de söz verildiği gibi hayır kurumlarına bağışlanmadığı anlaşıldı. Kanseri nasıl yendiğini anlattığı kitabında Gibson 420 bin Avustralya doları gelir elde etmiş ve sosyal medyada şöhrete kavuşmuştu.

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ETİKETLER: sosyal medya blogger

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