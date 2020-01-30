Ünlü Dedektif: Android Telefonlar iPhone'lardan Daha Zor Hackleniyor

Ünlü Adli Dedektif Rex Kiser, yaptğı açıklama ile Android telefonların kırılmasının iPhone'lardan daha zor olduğunu söyledi. Son güncellemeler ve geliştirmelerden sonra Android platformunun güvenlik seviyesinin arttığı bilgisi verildi.

Amerika Birleşik Devletleri hükumeti ve ABD'nin diğer kolluk kuvvetleri, telefonları hack'leme üzerine önemli mesai harcıyorlardı. Akıllı telefonların terör saldırıları, okul baskınları ya da diğer birçok suç için önem teşkil etmeye başlamasının ardından, telefon hack'leme işi önemsenmeye başlanmıştı. Son olarak FBI ve Apple, Suudi Teğmen olayında karşı karşıya gelmişlerdi. Florida'da bir askeri üsse saldırı düzenleyen Suudi vatandaşı teğmen, rastgele ateş açarak, ABD'li askerleri öldürmüştü.

Apple başta olmak üzere birçok telefon üreticisi, ABD'nin yanı sıra herhangi bir devlete cihazlarında "arka kapı" sağlamak istemiyorlardı. Suç işlemeyen kullanıcılarının güvenliklerini tehlikeye atmamak için alınan bu karar, çoğu zaman kolluk kuvvetleri ile üreticileri karşı karşıya getiriyordu.

Telefon şifresi kırma konusunda her zaman gündem iPhone'lar olsa da Android ekosisteminin de güçlendiği biliniyordu. Bunun en iyi göstergelerinden bir tanesi ünlü dedektif tarafından yapılan açıklama oldu.

Android telefonlar iPhone'lardan daha güvenli

Fort Worth Emniyet Müdürlüğü için dijital araştırmalar yapan Dedektif Rex Kiser, "Geçtiğimiz yıl iPhone'ları kıramıyorduk ama Android telefonlara ulaşabiliyorduk. Şimdi ne iPhone'ları ne de Android telefonları kırabiliyoruz." açıklamasını yaptı.

Yakın zaman önce yayınlanan raporlarda Cellebrite isimli ABD'li bir şirketin, son iPhone modelleri dahil, birçok iPhone'a sızabildiği görülmüştü. Şirket tarafından geliştirilen bir tür araçla iPhone modellerinden GPS kayıtları, mesajlar, arama günlükleri, kişiler gibi bilgilerin yanı sıra Instagram, Twitter, LinkedIn vb. belirli uygulamalardan, hepsi de suçluların kovuşturulmasında inanılmaz derecede yardımcı olabilecek veriler gibi verileri çekebildiği ortaya çıkmıştı.

Öte yandan Cellebrite'ın Android ekosistemi için geliştirdiği benzer bir araç aynı performansta çalışmıyordu. Örneğin; geliştirilen araç, Google Pixel 2 ve Samsung Galaxy S9 gibi cihazlardan herhangi bir sosyal medya, internet taraması veya GPS verisi çıkaramamıştı.

Halihazırda telefonlara sızan en güçlü uygulamalardan bir tanesinin Android telefonlara girememesi, her şey anlamına gelmiyor. Güvenlik uzmanları ve diğer araştırmacılar, telefonlara sızmak için çok farklı yollar deniyorlar. Bu sebeple telefonunuzun tam korumada olduğunu düşünmek için Cellebrite örneği tam olarak bütün detayları kapsamadığından, telefona da çok güvenmemek gerekiyor.