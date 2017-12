Ünlü DJ, 2017'nin En Popüler Şarkılarını Tek Bir Klipte Birleştirdi!

Her yılın sonunda hazırladığı mash-up'larıyla tanınan DJ Earworm, bu sene de 2017'ye damga vurmuş 25 şarkıyı tek bir klipte bir araya getirdi. Haliyle bize de bu müzik ziyafetini afiyetle tüketmek kaldı! Hadi gelin, DJ Earworm'un listesinde hangi şarkılar yer almış hep birlikte göz atalım.

Luis Fonsi & Daddy Yankee’nin Despacito’suyla yerinde duramadığımız ve Ed Sheeran'ın harika şarkısı Shape of You sayesinde içimizin kıpır kıpır olduğu bir seneyi yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Tabii bu harika iki şarkı dışında listede daha birçok müzik var.

2018'e sayılı günler kala yine harika bir mash-up hazırlayan DJ Earworm, yılın en popüler 25 şarkısını bir araya getirdi ve ortaya müthiş bir müzik ziyafeti çıktı. Tabii, YouTube'da 4,5 milyar gibi inanılmaz bir izlenme sayısına ulaşan Despacito'nun, bu leziz pastanın en büyük dilimine sahip olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz.

"How We Do It" isimli klipte, Bruno Mars'tan, Imagine Dragons'a, Taylor Swift'ten Charlie Puth'a kadar daha birçok ünlü isim yer alıyor. DJ Earworm'un klibinde yer alan tüm şarkılara aşağıdan ulaşabilirsiniz:

Bruno Mars – That’s What I Like

Camila Cabello Featuring Young Thug – Havana

Cardi B – Bodak Yellow (Money Moves)

The Chainsmokers & Coldplay – Something Just Like This

Charlie Puth – Attention

DJ Khaled Featuring Justin Bieber, Quavo, Chance The Rapper & Lil Wayne – I’m The One

Ed Sheeran – Perfect

Ed Sheeran – Shape of You

French Montana Featuring Swae Lee – Unforgettable

Future – Mask Off

Imagine Dragons – Believer

Imagine Dragons – Thunder

James Arthur – Say You Won’t Let Go

Kendrick Lamar – Humble

Lil Uzi Vert – XO TOUR Llif3

Logic Featuring Alessia Cara & Khalid – 1-800-273-8255

Luis Fonsi & Daddy Yankee Featuring Justin Bieber – Despacito

Migos Featuring Lil Uzi Vert – Bad And Boujee

Portugal. The Man – Feel It Still

Post Malone Featuring 21 Savage – Rockstar

Post Malone Featuring Quavo – Congratulations

Sam Hunt – Body Like A Back Road

Shawn Mendes – There’s Nothing Holdin’ Me Back

Taylor Swift – Look What You Made Me Do

Zedd & Alessia Cara – Stay

Spotify'ın Yılın "En"leri Listesi Nasıldı?

Dünyanın en büyük çevrimçi müzik platformu Spofity da geçtiğimiz günlerde 2017'nin "En"lerini paylaşmıştı. Ed Sheeran'ın, bu yıl Spotify üzerindeki 6,3 milyar dinlenme oranıyla, bu alanda zirvede olan Drake'i geride bırakması şüphesiz müzik endüstrisi için yılın en önemli olaylarından bir tanesiydi.

Spotify'ın Top 5 listesinde Ed Sheeran'ın yanı sıra; Drake, The Weeknd, Kendrick Lamar ve The Chainsmokers yer alıyor. Spotfiy'de yılın en çok dinlenen kadın şarkıcısı ise Rihanna olmuştu. Dünyaca ünlü şarkıcıyı, Taylor Swift, Selena Gomez, Ariana Grande ve Sia takip ediyor.