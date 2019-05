Ünlü DJ Moby, Natalie Portman’dan Özür Diledi

Yakın zaman önce yayınlanan “Then It Fell Apart” adlı otobiyografi kitabında Natalie Portman ile 20 yaşındayken sevgili olduklarını iddia eden Amerikalı DJ ve yapımcı Moby, Oscar ödüllü ünlü aktristen özür diledi.

Moby’nin ikinci otobiyografi kitabında Oscar ödüllü Amerikan oyuncu Natalie Portman ile kısa süreliğine sevgili olduklarını iddia etmesi, gündemi bir hayli meşgul etmişti.

Kişisel Instagram hesabından bir paylaşım yapan 53 yaşındaki ünlü DJ, “Bir süre sonra, Natalie'nin kitaba dahil edilmesine ilişkin olarak bana yöneltilen eleştirilerin çoğunun haklı olduğunu anladım” diyerek, Portman'dan özür diledi.

Then It Fell Apart kitabında Natalie ile ilgili bir bölüm olduğunu kendisine önceden haber vermemesinin ve ünlü oyuncunun tepkisine saygı duymamasının düşüncesizce bir davranış olduğunu kabul eden Moby, Instagram gönderisindeki sözlerine şöyle devam etti:

“Kendisine ve ailesine rahatsızlık yaratmış olmaktan büyük üzüntü duyuyorum. Then It Fell Apart kitabında yer verdiğim herkese onurlu ve saygın davranmaya çalıştım ama kitap yayınlanmadan önce onları haberdar etmemek gerçekten benim düşüncesizliğim. Bu nedenle Natalie'den ve Then It Fell Apart kitabında haklarında yazdığım ve önceden haber vermediğim herkesten özür diliyorum"

Moby, kaleme aldığı kitabında Natalie Portman ile ABD'deki Teksas eyaletinin başkenti Austin'deki bir konserinin ardından tanıştıklarını söylemişti. Ünlü şarkıcı ayrıca Portman ile soyunma odasında flört ettiklerini ve onu Harvard Üniversitesi’nde okuduğu sırada ziyaret ettiğini iddia etmişti.

Portman’ın ise Moby ile ilgili daha farklı bir hatırası var. İngiliz Harper's Bazaar dergisinin internet sitesine verdiği röportajda konuşan Oscar ödüllü aktris, “18 yaşındaydım ve liseden daha yeni mezun olmuştum. Hayranı olduğum için konserlerinden birine gitmiştim. Benimle uygunsuz bir şekilde ilgilenen yaşlı bir adam olduğunu fark etmeden önce sadece birkaç kez görüştük. Çok fazla yanlış ve uydurma bilgi var. Bu hikâyeyi kitabını satmak için kullanması için çok rahatsız edici” ifadelerini kullanmıştı.