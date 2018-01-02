Ünlü Ekonomist, Bitcoin Yatırımcılarına Aptal Dedi

Amerika Birleşik Devletleri’nin tanınmış ekonomistlerinden David Stockman, geçtiğimiz yılın en gözde konuları arasında yer alan Bitcoin için ilginç açıklamalar yaptı. Stockman, Bitcoin yatırımcıları için “aptal bir spekülatör grubu” ifadesini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin eski başkanlarından Roland Reagan döneminde Bütçe Ofisi Direktörü görevinde olan ve görevinden ayrıldıktan sonra Salomon Brothers ve Blackstone Group gibi önemli yatırım şirketlerinde yöneticilik yapan David Stockman, geçtiğimiz gün CNBC’de yayın yapan Futures Now programına katıldı. Programda Bitcoin hakkında açıklamalar yapan ünlü isim, Bitcoin yatırımcıları için "Kendilerini ağaçların boyunun gökyüzüne kadara uzanacağı yönünde ikna eden gerçekten aptal bir spekülatör grubu" ifadesini kullandı. Bununla da yetinmeyen Stockman, "Eşsiz bir çarpışmada hepsi yanıp kül olacak. Bu dalgaya son katılan spekülatörlerin hepsinin elleri yanıp kavrulacak ve doğru dersi alacaklar" şeklinde konuşmasını sürdürdü.

Yaptığı ön görünün sadece Bitcoin piyasası için değil, borsada işlem gören hisse senetleri için de geçerli olduğunun altını çizen Stockman, yakın zaman sonra borsalarda bir düzeltmenin yapılması gerektiğini ve bunun yüzde 70 gibi devasa oranlara çıkabileceğini belirtti. Fakat David Stockman bu açıklamaları yaparken, S&P 500 endeksi yükselerek, 22 bin puandan 25 bin puana ulaştı.

Ünlü ekonomist Bitcoin’e dair açıklamalarını ise şu şekilde sonlandırdı: “[Bitcoin fiyatının nereye gideceğine dair] Hiç fikrim yok. Bundan sonra ikiye üçe de katlayabilir, bir anda sıfıra da düşebilir. Ama önemli olan nokta şu ki, o gerçek bir para değil. Çünkü bir şeyler alıp satmaya yarayan gerçek paralar istikrarlı olmalı. Wall Street ne zaman bir konuda fırsat görse, ortaya çıkan koşullardan yararlanmak için yeni bir numara yapıyor. Future piyasalarda işlem görmeye başlaması onu geçerli yapmıyor. Herkes yolculuk için trene binmeye çalışıyor. Hepsi bu.” dedi.