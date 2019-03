Ünlü Fizikçi Stephen Hawking Onuruna Madeni Para Üretildi

Geçtiğimiz yıl 76 yaşında hayatını kaybeden dünyaca ünlü teorik fizikçi Stephen Hawking’in onuruna özel bir madeni para üretildi.

Her yıl ortalama 60 ülke için madeni para ve madalya üreten The Royal Mint, 2018 yılında aramızdan ayrılan ünlü İngiliz fizikçi Stephen Hawking için özel bir madeni para bastı.

Hawking, yaşamının büyük bölümünü kara deliklerin doğası hakkındaki gizemi çözmeye adadı. Henüz 21 yaşında yakalandığı ALS hastalığı sebebiyle 55 yılını tekerlekli sandalyede geçiren bilim insanı, evren hakkında yaptığı araştırmalarla bilim dünyasına müthiş bir miras bıraktı.

Hawking’in yaptığı çalışmalardan ilham alan The Royal Mint, kara delik tasarımıyla yaptığı paranın üzerine, Bekenstein-Hawking denklemi adı verilen S = kAc ^ 3 / 4hG denklemini yazdı.

Twitter’da madeni paranın bir videosunu paylaşan The Royal Mint, efsanevi fizikçinin bilime yaptığı inanılmaz katkıların hiçbir zaman unutulmayacağını söyledi.

An extra special day at The Royal Mint. We are delighted to have welcomed Lucy and Tim Hawking who struck their very own coins to commemorate their father's outstanding contribution to science. See behind the scenes of their visit! https://t.co/67G6ZpPnEm @HawkingFound pic.twitter.com/d5FYwFCPOl